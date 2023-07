Langdurige IT-problemen eisen hun tol: Telenet tekent amper groei op

Telecomoperator Telenet heeft in het tweede kwartaal van 2023 een omzet van 704,1 miljoen euro in de boeken gezet, een groei van 8,9 procent op jaarbasis. Als echter rekening wordt gehouden met de verkoop van zijn zendmasten vorig jaar en de verhoging van zijn belangen in productiehuis Caviar en de Luxemburgse kabelaar Eltrona, blijft daar nog maar 0,9 procent van over.

Telenet spreekt zelf van “gematigde operationele prestaties” in het afgelopen kwartaal. De Mechelse groep wijst daarvoor naar de prijsverhogingen die ze in juni doorvoerde, de aanhoudende IT-problemen, “een algemeen intense concurrentieomgeving” en het feit dat ze minder marketingcampagnes voerde als gevolg van de IT-problemen.

Het bedrijf zag zijn breedbandklanten met 5.000 afnemen, nadat het ook in het eerste kwartaal al een daling van 1.800 had opgetekend. Ook het aantal mobiele abonnementen kende vanaf april tot en met juni een terugval van 5.400. In een trend die al langer aanhoudt, blijven klanten bovendien hun tv-abonnementen opzeggen (er waren 19.300 kabelknippers in het tweede kwartaal), net als hun vaste telefoonlijnen (-20.600). Wel zag Telenet zijn bundelklanten toenemen, met 5.500 tot 839.900.

De aangepaste ‘ebitdaal’ - de winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen en na leasekosten - nam met 9,2 procent toe tot 337,3 miljoen euro, onder meer dankzij een positief effect van de afwikkeling van voorzieningen voor bepaalde bedrijfskosten.

Onder de streep bleef in het tweede kwartaal een verlies over van 28,8 miljoen over. Telenet investeerde met 166,3 miljoen euro fors meer dan in dezelfde periode vorig jaar (+7,6 procent), met name in het supersnelle mobiele internet 5G en zijn glasvezelnetwerk. In het tweede kwartaal van vorig jaar maakte het telecombedrijf nog 633 miljoen euro winst, maar de balans werd toen gedopeerd door de verkoop van zijn zendmasten.