Wolf doodgereden in Meeuwen: mogelijk gaat het om August

Dinsdagochtend is op de N76 in Meeuwen een dode wolf langs de weg gevonden. Het zou niet gaan om een van de welpen van 2023. Daar lijkt het doodgereden dier te groot voor. Het kadaver is intussen door het Natuurhulpcentrum opgehaald. Na de eerste vaststelling wordt gevreesd dat het om August gaat.

Aangezien er volgens de laatste berichten geen mannelijke jongen van vorig jaar meer aanwezig zijn, gaat het hier vermoedelijk om August, de vader van de in Limburg geboren jonge wolven. Als het effectief om August zou gaan, wordt het een moeilijke opdracht voor wolvin Noëlla om de minstens zeven jongen groot te brengen.

Jan Loos van Welkom Wolf vzw kreeg het nieuws dinsdag rond 9 uur te horen. “Op de foto’s die ze me gestuurd hebben, lijkt het niet te gaan om een van de welpen. Het kan dus ofwel een van de teruggekeerde jaarlingen, Noëlla of August zijn. Het is sowieso een raar verhaal dat grondig onderzocht moet worden.” (Lees verder onder de foto)

© Roger Dreesen

Op de N76 in Meeuwen is het niet uitzonderlijk dat reeën en wilde zwijnen worden aangereden door auto’s. De afgelopen jaren stierven er echter al meerdere overstekende wolven bij ongevallen onder auto’s. En dat ondanks de voorzieningen die getroffen werden om het wild veilig te laten oversteken.

Ook dinsdagmorgen was dit het geval. Ter hoogte van de Gestelstraat, op de kruising met de N76 in Meeuwen waar een fietsoversteek is, stak een wolf de drukke weg over. Daarbij kwam hij, het is vermoedelijk een ouder dier en een mannetje, onder een auto terecht. (Lees verder onder de foto)

Het ongeval gebeurde ter hoogte van een fietsoversteekplaats. — © rdr

Uiterlijk vielen de kwetsuren van de wolf mee, alleen op de kop van de wolf was er een impact zichtbaar. Enkele jaren geleden kwam 100 meter verder de eerste wolf onder een auto terecht. Deze aangereden wolf kon men toen niet terugvinden. Mogelijk was dit de manke wolf die later opdook op camerabeelden.

Politie CARMA bleef ter plaatse tot het Natuurhulpcentrum het dode dier kwam ophalen. Het kadaver gaat vanuit het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek naar de kantoren van het INBO. Daar volgt een autopsie.