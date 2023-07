Rijschool stuurt leerlingen de weg op met nummerplaat... ‘geslaagd’

De nog behoorlijk jonge Eco Rijschool in Hasselt en Leuven plaatst beleving hoog op de agenda. “We willen meer doen dan rijles geven”, zegt medezaakvoerder Mert Hezer. “Daarom hebben we leuke nummerplaten maar ook topinstructeurs.”

Op de Grote Ring van Hasselt toert een Skoda met nummerplaat ‘Geslaagd’ rond. Daag je daarmee de examinatoren niet uit? “Dat weet ik niet: de auto passeerde nog niet in het examencentrum. Hij is splinternieuw”, lacht Mert Hezer. “Ons doel is zeker niet te provoceren. Afdruipen met een nummerplaatwissel en met ‘gebuisd’ naar huis rijden, gaan we niet doen. We willen simpelweg iedereen doen slagen en daar doen we ons best voor. ”

‘Rijschoo’

“We mikken op een fijn moment, een plezante beleving”, zegt Mert. “Als mensen bij ons een goede ‘vibe’ voelen, een leuke interactie hebben met de instructeur en in een fijne auto terechtkomen, levert dat drie nieuwe leerling-bestuurders op. Daar zijn we van overtuigd. Daarom zetten we ook in op een beetje gekke nummerplaten. We hebben nummerplaten als ‘Drive Me’, ‘Student’, ‘Leerling’ en ‘Rijschoo’. Ja, zonder ‘l’. Die ging er niet meer op. Maar we kleven de blauwe leerling L er straks gewoon naast.” (dj)