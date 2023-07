Is Abdeslam schuldig? Zijn de terroristen verantwoordelijk voor overlijden 6 jaar later? En wat met de ‘meelopers’? De 10 kernvragen die assisenjury op terreurproces moet beantwoorden

Bijna 300 vragen moet de Brusselse assisenjury straks beantwoorden over de aanslagen op de luchthaven en metrostation Maalbeek, telkens met een eenvoudige ‘ja’ of ‘neen’. Ze hebben er 19 dagen over moeten nadenken. We loodsen u hier doorheen de 10 kernvragen die straks eindelijk een antwoord moeten krijgen.

1. Is Salah Abdeslam schuldig aan de terreuraanslagen op de luchthaven, en in metrostation Maalbeek?

Abdeslam is zonder twijfel de bekendste naam op dit terreurproces. Hij probeerde regelmatig het proces naar zijn hand te zetten, door stennis te schoppen of door te weigeren om uit zijn cel te komen. Maar is Abdeslam, al eerder tot levenslang veroordeeld voor de aanslagen in Parijs, ook verantwoordelijk voor de bomaanslagen op de luchthaven en in Maalbeek?

© BELGA

Want: op het moment dat de bommen ontploften, zat Abdeslam al vier dagen in de gevangenis.

“Toch wel”, zo vindt het federaal parket. Want hij wist van de plannen, en door te zwijgen maakte hij de aanslagen mogelijk.

Voor zijn kompanen Mohamed Abrini (‘De man met het hoedje) en de Zweed Osama Krayem maakt het niet meer uit: zijn werden gefilmd tijdens de aanslagen en pleiten schuldig. Maar Abdeslam vraagt de vrijspraak voor de moorden.

Sofien Ayari — © BELGA

2. Wat met zijn kompaan Sofien Ayari?

Mocht Salah Abdeslam niet verantwoordelijk geacht worden voor de aanslagen omdat hij in een cel zat, dan geldt dat allicht ook voor zijn kompaan - de Tunesiër Sofien Ayari. Ook hij werd enkele dagen voordien opgepakt.

Ook over Ayari zegt het federaal parket dat hij de aanslagen mogelijk maakte door te zwijgen. Maar volgens zijn advocate wist hij gewoon niets over de op til zijnde aanslagen. Ook hij vraagt de vrijspraak voor de moorden.

Oussama Atar

3. Is Oussama Atar het werkelijke brein achter de aanslagen?

De hoofdbeklaagde op dit proces is Oussama Atar. De aanslagen werden vanuit Syrië aangestuurd, door een leider van de terreurgroep Islamitische Staat (IS). Door een mythische, mysterieuze emir met de naam ‘Abu Ahmed’. Volgens het federaal parket was dat niemand minder dan Oussama Atar uit Laken. Daar bestaat bij waarnemers nochtans twijfel over.

Zijn zitje in de beschuldigdenbank bleef het hele proces leeg. Niemand weet waar hij is. Allicht is hij gestorven in Syrië.

Bilal El Makhoukhi — © BELGA

4. Zijn de aanslagen eigenlijk oorlogsmisdaden?

Dat pleiten alvast de advocaten van de eenbenige Brusselaar Bilal El Makhoukhi (34). Hij raakte tijdens de oorlog in Syrië een been kwijt, keerde terug naar België en werd in 2015 veroordeeld op het Sharia4Belgium-proces. Toch zou hij zich na zijn vrijlating nog inlaten met de terreurcel die de aanslagen op Zaventem pleegde.

Dat gaf hij toe. Hij bekende ook dat hij achteraf wapens wegwerkte, maar hij weigerde te zeggen waar die heen zijn. Zijn advocaten willen echter dat hij berecht wordt wegens het oorlogsrecht.

Ali El Haddad Asufi — © BELGA

5. Wat was de rol van de twee ‘meelopers’?

De Brusselaar Ali El Haddad Asufi (38) zegt dat hij compleet onschuldig is. Hij was een jeugdvriend van Ibrahim El Bakraoui, de terrorist die zichzelf opblies in de luchthaven van Zaventem. In de weken daarvoor kreeg hij de hulp van zijn jeugdvriend, die op de luchthaven werkte. “Maar ik werd gemanipuleerd”, zo beweert Haddad Asufi. Hij ontkent dat hij wapens leverde aan de terreurcel. “Ik wist niets van die terreurplannen.”

Eenzelfde verhaal klinkt er bij Hervé Muhirwa Bayingana (38). Hij liet de mislukte terroristen Abrini en Krayem schuilen in zijn appartement, na de aanslagen. “Maar met terrorisme heb ik niets te maken.”

Smail Farisi — © BELGA

6. Wat met de twee broers die een appartement aan de terroristen verhuurden?

Smail Farisi (38) leende de sleutels van zijn appartement in Etterbeek aan de broers Ibrahim en Khalid El Bakraoui. Van daaruit werden de aanslagen voorbereid. Maar wist huisbaas Smail dat ook? Zelf zegt hij van niet, en verklaart hij dat hij zich liet gebruiken. Hij vraagt de vrijspraak. Het federaal parket wil dat hij veroordeeld wordt als lid van de terreurbende.

Voor zijn broer Ibrahim Farisi (24) liggen de zaken nog anders. Hij hielp zijn broer Smail met het leegmaken van het appartement na de aanslagen. Hij pleit onschuldig, en ook de aanklagers vragen nu dat de jury hem zou vrijspreken.

7. Zijn de daders schuldig aan een moordpoging op 529 passagiers van de luchthaven van Zaventem?

De Indiase stewardess Nidhi Chaphekar, ook de Amerikaanse basketballer Sebastien Bellin. Foto’s van hen vlak na de aanslagen gingen de wereld rond, net zoals de getuigenissen die ze later aflegden. Het federaal parket vraagt de jury niet alleen om de daders te veroordeelden voor de dood van 32 mensen die stierven op de dag van de aanslagen op de luchthaven, en in het metrostation. Maar om hen ook te veroordelen voor de moordpoging op 529 mensen die op die dag in de luchthaven waren.

Hetzelfde geldt voor 166 andere passagiers die op die ochtend op de metro zaten, zoals de West-Vlaamse advocaat Nic Reynaert.

De Indiase stewardess Nidhi Chaphekar (rechts). — © AP

8. Zijn de terroristen ook verantwoordelijk voor de dood van Shanti (23)?

Zes jaar na de aanslagen, stierf ook Shanti Decorte. Ze had euthanasie aangevraagd. Ze was er die dag bij op de luchthaven van Zaventem, omdat ze met haar school op Rome-reis wilde vertrekken, en de terreuraanslag maakte een grote indruk op haar. Voor haar familie is het duidelijk: er is een ‘voor’ en een ‘na’ de aanslagen. Het federaal parket vraagt de jury om Shanti te erkennen als het 33ste dodelijke slachtoffer van de aanslagen. In dat geval moeten de beschuldigden ook voor haar moord veroordeeld worden.

Shanti Decorte — © Kris Van Exel

9. Wat met de dood van drie andere mannen in de nasleep van de aanslagen?

De Vlaamse Shanti Decorte is niet alleen. Tijdens het proces werd al duidelijk dat er in de nasleep van de aanslagen nog tien mensen zijn gestorven, bovenop de 32 directe slachtoffers van de bommen. Assisenvoorzitter Laurence Massart liet de politie onderzoek doen naar die tien extra overlijdens. Het federaal parket vindt dat, naast de dood van Shanti, nog drie andere overlijdens moeten erkend worden.

Het gaat om drie mannen. Eén man liep bij de aanslag op de luchthaven oorsuizingen op, en hij stapte in 2021 uit het leven.

Xavier Legrand zat op de metro en vocht tegen kanker. Doordat hij gewond raakte bij de aanslagen, moest zijn kankerbehandeling stilgelegd worden. Hij overleed een jaar na de aanslagen.

10. Hoeveel jaren celstraf moeten ze krijgen?

Dat is misschien wel de hamvraag op elk assisenproces. Maar die vraag wordt deze dinsdag nog niet beantwoord. De jury krijgt na de 19-daagse beraadslaging in isolement even de tijd om te bekomen. In september wordt gepleit over de strafmaat, en dan moet de jury opnieuw in beraad.