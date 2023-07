Vuistdikke hagelbollen teisteren Vlamingen aan Gardameer: “Kinderen werden beschermd met fietshelmen en matrassen”

“We zitten hier al een vijftal dagen en hadden elke dag schitterend weer”, getuigt de Belseelse kleuterjuf Marlies Baert, die met haar vriend Andreas haar tentje had opgeslagen in Padenghe Sur Garda.

LEES OOK. Stormweer blijft Noord-Italië teisteren: Milaan en regio rond Gardameer zwaar getroffen, 16-jarig meisje komt om

“We waren overdag met vrienden, die ons kwamen bezoeken, nog op uitstap geweest naar Brescia. Maar rond 23 uur brak hier op de camping de hel los. Een onweer zoals ik er in mijn leven nog nooit een heb meegemaakt. Hagelbollen met de dikte van een vuist donderden naar beneden. In onze buurt raakten de tenten van heel wat kampeerders zwaar beschadigd. Ik ga er van uit dat voor hen de vakantie er op zit.” (Lees verder onder de foto)

De hagelbollen zorgen voor flink wat schade — © if

“Zelf hebben we bijzonder veel geluk gehad. Onze tent stond wat beschut door een bomenrij en het gebladerte heeft heel veel opgevangen. Onze auto heeft wel enkele blutsen, maar al bij al komen we er dus goed vanaf”, zegt Marlies. (Lees verder onder de foto)

Marlies en Andreas genoten overdag nog van een terrasje in Brescia, maar ’s avonds brak de hel los boven de camping waar ze verbleven. — © if

“Maar ik moet eerlijk toegeven we ze toch even geknepen hebben. Want het is de hele nacht nog blijven donderen en bliksemen. We hebben geen oog dicht gedaan. Maar we laten er onze vakantie niet door verpesten. Intussen is de hemel hier op dinsdagochtend weer opgeklaard en ook voor de volgende dagen wordt geen onweer meer voorspeld.”

Gebroken ruiten

Ook de familie Fransen uit Stekene vertoefde op een camping in de buurt. “Onze caravan heeft wat carrosserieschade, maar niet meer dan dat”, klinkt het. “Gezinnen met kinderen die in een tentje op de camping logeerden, deden er alles aan om hun kroost te beschermen. Fietshelmen, luchtmatrassen of dekens moesten de impact van de hagelbollen afweren. De schade op onze camping is groot. Tientallen wagens hebben kapotte ruiten. Ook onze auto heeft een gebroken ruit. Hopelijk vinden we nog iemand die ons kan helpen zodat we toch veilig naar huis kunnen terugkeren.”