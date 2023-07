Schaamteloze dief steelt pocketbike van Marlo (8) uit tuinhuisje: “Ik ga mijn coolste brommer nooit meer terugzien”

Een schaamteloze dief is afgelopen zondag in de stationsbuurt van Eppegem (Zemst) aan de haal gegaan met de pocketbike van de achtjarige Marlo. De jongen is er het hart van in. Begin juni werd bij het pas verhuisde gezin ook al een fiets van bijna 1.000 euro ontvreemd.

Zondagochtend vroeg kreeg het gezin, dat nog maar pas in de Houtemsestraat woont, al voor de tweede keer op anderhalve maand tijd ongevraagd bezoek. “Rond 6.45 uur is een persoon, die in het zwart gekleed was, onze tuin binnengedrongen”, vertelt Sàmànthà De Groodt. “Hij heeft op zijn gemak eens rondgekeken en vervolgens uit het tuinhok de pocketbike van mijn zoon Marlo meegenomen. Die is zo’n 1.000 euro waard.”

Grote emotionele waarde

Het jongetje is er begrijpelijkerwijs het hart van in. “Mijn coolste brommer is van mij afgepakt en dat maakt me verdrietig. Ik ga die nooit meer terugzien, want die stoute meneer is er mee weg”, klinkt het bedroefd.

“De brommer was dan ook van grote emotionele waarde”, vervolgt Sàmànthà. “Hij heeft die gekregen van een persoon die niet meer in zijn leven is, wat het extra gevoelig maakt. Blijf gewoon van andermans spullen af. Mijn zoon is hier zeer verdrietig door.” (lees verder onder de foto)

De dief keek op zijn gemak rond nadat hij zondagmorgen was binnengedrongen. — © IF

Begin juni werd ook al een fiets uit de tuin gestolen. “We waren nog maar net verhuisd en zijn nog volop bezig met werken en beveiliging, maar ze zaten al direct in onze tuin. Het ging toen ook al om een fiets van Trek ter waarde van 900 euro. Die stond toen in ons tuinhok, dat nog geen deur had.” (Lees verder onder de foto)

© IF

“De politie had ons aangeraden de tuin af te sluiten, een deur te plaatsen en een bewakingscamera te zetten. Intussen hebben we dat allemaal gedaan en onze deuren beveiligd. Maar toch is dit opnieuw gebeurd. Deze dief is binnengedrongen via onze kleine tuinpoort, die hij toch open gekregen heeft. De bewakingscamera heeft hem gefilmd en een melding gestuurd. Maar het alarm is niet afgegaan. Hoe dat komt, weten we niet.”

Uniek VIN-nummer

“Rond 7 uur ging Marlo naar beneden en dan pas hebben we de diefstal ontdekt. “De pocketbike stond in ons tuinkot. De sleutel lag in een lade van de werkbank. We zijn recent verhuisd, dus nog niet alles ligt op zijn plaats. Twee zware diefstallen op twee maanden tijd is echt moeilijk te verteren. Dan woon je hier nog maar pas en voel je je al niet meer veilig.” (Lees verder onder de foto)

De gegevens van de brommer, met onderaan het unieke VIN-nummer. — © if

De politie kwam ter plekke voor de vaststellingen. “De camerabeelden, waarop een voorlopig nog onbekende verdachte te zien is, worden momenteel geanalyseerd”, zegt woordvoerder Jens Van den Troost van de politiezone KASTZE (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst). “Verder onderzoek loopt nog.”

De pocketbike heeft wel een uniek VIN-nummer. Als iemand die zou tegenkomen, vraagt Sàmànthà om met haar contact op te nemen of meteen de politie te verwittigen.