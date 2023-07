Vlaming in Dubrovnik: “Gewekt door blusvliegtuigen die boven het hotel scheerden, rookpluimen en vlammen in de bergen”

In Kroatië brak maandagavond een bosbrand uit in de buurt van de toeristische stad Dubrovnik. Het vuur verspreidde zich razendsnel door een sterke zuidenwind. “We werden deze ochtend gewekt door het geluid van blusvliegtuigen, die erg laag over ons hotel scheerden. Ze schepten water op, om het vuur in de bergen te bestrijden”, getuigt de Vlaming Michel Nijs.

De 42-jarige man uit Eeklo is samen met zijn vrouw, twee kinderen en schoonfamilie op vakantie in Dubrovnik. “Blijkbaar is er maandagavond brand uitgebroken, maar in het donker konden geen blusvliegtuigen ingezet worden om het vuur te bestrijden.”

“Ik zag vanochtend rookpluimen en vlammen, gelukkig nog vrij hoog in de bergen. Toen het vuur dichterbij kwam, vreesde ik even dat we hier niet langer konden blijven.” De weg naar de luchthaven werd afgesloten, maar intussen heeft de brandweer het vuur onder controle gekregen. “Ik ben dan ook van plan om te blijven”, besluit Michel aan de telefoon.