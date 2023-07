Osasuna mag van UEFA dan toch aantreden in Conference League na eerdere straf voor matchfixing van tien jaar geleden

Aangezien Osasuna als zevende eindigde afgelopen seizoen in de Spaanse competitie, kon de club zich kwalificeren voor de play-offs van de Conference League. De laatste deelname van de ploeg uit Pamplona aan een Europese competitie was zestien jaar geleden, toen speelde het in de Europa Cup.

Maar Osasuna werd na vorig seizoen door de Europese voetbalbond UEFA uitgesloten van deelname aan de aanstaande editie van de Conference League. Die beslissing kwam er wegens een geval van wedstrijdvervalsing in het seizoen 2013/14. Osasuna kondigde meteen aan in beroep te gaan bij het Internationaal Sporttribunaal TAS in Lausanne, en voerde ook nieuw bewijs aan waaruit moest blijken dat de Europese uitsluiting onterecht was. Nu heeft de UEFA Osasuna uiteindelijk gelijk gegeven, melden de Spanjaarden.

Osasuna hoort op 7 augustus wie de tegenstander is in de play-offronde van het derde Europese clubtoernooi.