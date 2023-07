Er wordt opnieuw gezocht naar verdwenen Émile (2,5): drones en zoekhonden ingeschakeld

Het is al 17 dagen geleden dat Émile (2,5) verdween in Vernet, maar het onderzoek gaat nog steeds verder. Speurders trachten nuttige informatie te halen uit de vele tips die sinds zijn verdwijning binnengekomen zijn en ondertussen worden nog bijkomende onderzoeksdaden gesteld.

Dinsdag speelt een van die daden zich af in Vernet zelf, zo melden Franse media. Er zouden drones ingezet worden om opnieuw op zoek te gaan naar de kleine jongen nadat vorige week nieuwe verhoren werden afgenomen van buurtbewoners. In de regio worden ook zoekhonden, gespecialiseerd in het zoeken naar bloed en lichamen, ingezet. De zoekactie met de honden stond sowieso gepland, klinkt het ter plaatse, om de laatste twijfels van de speurders weg te nemen.

De 2,5 jaar oude Émile verdween op zaterdag 8 juli rond 17.15 uur. Hij speelde in de tuin van zijn grootouders terwijl enkele familieleden in de woning aanwezig waren, en plots was hij verdwenen. Twee getuigen zagen hem nog lopen, maar sloegen geen alarm omdat het daar niet ongewoon is dat jonge kinderen op straat spelen. Sindsdien werden grote zoekacties met vrijwilligers en gespecialiseerde diensten op poten gezet, maar die hebben allemaal nog nergens toe geleid.