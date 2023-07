Politieke patstelling in Thailand houdt aan: stemming voor benoeming premier voor onbepaalde tijd uitgesteld

De stemming die donderdag moest leiden tot de benoeming van een premier in Thailand, is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat maakte de voorzitter van de Nationale Assemblee dinsdag bekend. De politieke patstelling van de laatste maanden blijft zo een feit.

In mei won Pita Limjaroenrat met zijn progressieve partij Move Forward de verkiezingen in Thailand. Hij kreeg 14 miljoen stemmen achter zich. Sindsdien mislukte het al twee keer om de hervormingsgezinde kandidaat benoemd te krijgen tot premier. Pita Limjaroenrat moest namelijke een meerderheid in het parlement en de senaat vinden. Daar knelt het schoentje, want vooral in de senaat zijn veel leden aangesteld door het leger. Zij zijn koningsgezind en eerder conservatief.

De 42-jarige Pita Limjaroenrat werd na de verkiezingen ook nog eens geschorst uit zijn parlementaire mandaat, wegens vermoedens van onregelmatigheden tijdens zijn campagne. Die onregelmatigheden (participatie in een mediabedrijf, red.) zouden volgens Move Forward allemaal onrechtmatige aantijgingen zijn van de conservatieve politici.

“We moesten de stemming annuleren in afwachting van een beslissing van het Grondwettelijk Hof”, zei Wan Muhamad Noor Matha, de voorzitter van de Nationale Assemblee. Een nieuwe datum is er nog niet. Het Grondwettelijk Hof moet nu een uitspraak doen over de klacht die werd ingediend door aanhangers van Limjaroenrat. Zij vochten de wettigheid van de tweede afwijzing aan.

“De ombudsman stemde in om het Grondwettelijk Hof te vragen tijdelijke maatregelen uit te vaardigen om het stemproces voor de premier uit te stellen, totdat de rechtbank beslist”, aldus nog Keirov Kritteeranon, secretaris-generaal van het bureau van de ombudsman.