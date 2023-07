Braziliaan Claudio Caçapa volgt Vincent Euvrard op als coach bij RWDM, ex-speler Igor De Camargo wordt assistent

Claudio Caçapa is de nieuwe trainer van RWDM. De 47-jarige Braziliaan arriveerde dinsdagochtend in België om Vincent Euvrard, die maandag na tweeënhalf jaar dienst werd bedankt voor bewezen diensten, op te volgen. Caçapa, die nog geen maand geleden overnam bij Botafogo FR na het vertrek van Luís Castro daar, debuteert binnen vier dagen al tegen vicekampioen KRC Genk.

Dat Vincent Euvrard vroeg of laat de bons zou krijgen bij RWDM, lag voor de hand, nog los van het feit dat het trainersvak een onzeker bestaan inhoudt. De timing daarentegen – vijf dagen voor de seizoensopener tegen de vicekampioen – was du jamais vu in het Belgisch voetbal.

Enter Claudio Caçapa. drievoudig Braziliaans international die in eigen land doorbrak bij Atlético Mineiro en in 2001 de overstap maakte naar... Olympique Lyon, de huidige zusterclub van RWDM die zondag nog met 1-0 verloor in het Edmond Machtensstadion. Caçapa won er zes landstitels op rij en speelde vervolgens nog voor Newcastle United (2007-2009), Cruzeiro (2009-2010), Évian Thonon Gaillard (2011) en Avaí FC (2011).

Ook als trainer is Caçapa al een tijdje bezig, al was dat tot voor kort vooral op de achtergrond. Van december 2013 tot februari 2015 coachte hij de Braziliaanse U15, van januari 2016 tot vorige maand was hij assistent-trainer bij zijn ex-club Lyon. Toen Botafogo-succestrainer Luís Castro begin deze maand overstapte naar het Saoedische Al Nassr, ging Caçapa de zusterclub van Lyon uit de nood helpen. Uit de nood is misschien niet echt het goede woord, want promovendus Botafogo stond bij zijn komst aan de leiding in de Braziliaanse Série A. Dat veranderde niet onder leiding van Caçapa, die 12 op 12 pakte en in die vier wedstrijden – drie in de competitie, een in de Copa Sudamericana – geen enkele tegengoal incasseerde.

Vlnr.: Anderson Luiz Dos Santos Valiñas, Claudio Caçapa en Igor De Camargo. — © RWDM

Heusden-Zolder

Caçapa zal bij RWDM beroep kunnen doen op twee assistenten: naast de Braziliaan Anderson Luiz Dos Santos Valiñas (49) – niet te verwarren met ex-Lyon-speler Sonny Anderson – ook de geboren Braziliaan en ex-Rode Duivel Igor De Camargo (40). Die sloot vorig jaar zijn carrière af in het shirt van RWDM, nadat hij tussen januari 2005 en januari 2006 ook al het mooie weer maakte bij FC Brussels. Een jaar nadat hij zijn voetbalschoenen aan de haak hing lanceert de ex-spits van onder andere KRC Genk, Standard Luik en KV Mechelen nu dus zijn trainerscarrière in ons land. Pikant detail: De Camargo is niet alleen een ex-speler van Vincent Euvrard, maar ook een ex-ploegmaat. In het seizoen 2003/04 werden beide heren door KRC Genk uitgeleend aan toenmalig eersteklasser Heusden-Zolder.

Caçapa, Anderson en De Camargo kunnen overigens nog steeds rekenen op de diensten van fysiektrainer Giani Chiffi en videoanalist Arthur Snoeks. Zij mochten, in tegenstelling tot Euvrards medewerkers Frédéric Stilmant, Thierry Berghmans en Jonathan Alves, aanblijven van het bestuur.