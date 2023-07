Hofstade

Als reserve voor droge seizoenen kunnen we best wel wat water ondergronds opslaan, zo blijkt uit een test in Aalst. Het idee lijkt geniaal in zijn eenvoud, want in de waterlagen tussen het historische gesteente is plaats voor maar liefst 100 miljoen liter drinkwater, goed voor een waterbuffer van zes maanden voor liefst drieduizend gezinnen.