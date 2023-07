Gestrand gezin beleeft traumatische nacht aan station Brussel-Zuid: “Plots werden mensen overvallen en werd iemand neergestoken”

Zaterdagnacht zal nog lang gebrand staan op het netvlies van de familie Hiloua, een Marokkaans gezin van vier uit Antwerpen. Het gezin beleefde een wrede nacht vol zwaailichten en geweld. “We waren nog maar net terug uit Marokko of we werden alweer geconfronteerd met miserie”, vertelt Rachid Hiloua. “Mijn moeder is enkele dagen geleden overleden. We waren in Marokko voor haar begrafenis. Vanuit Charleroi Airport namen we een bus – vergelijkbaar met een Flixbus – richting Brussel-Zuid. Van daaruit zouden we richting Antwerpen gaan.”

Dat plan leek echter te mislukken. Op een haar na miste het gezin de laatste trein richting Antwerpen, waardoor het achterbleef in het Brusselse treinstation. De familie besloot om enkele uren te wachten op de eerste trein en niet een taxi te nemen richting de Sinjorenstad. “Ik ben buiten iets gaan zoeken om te eten, maar toen ik terugkeerde zag ik mijn vrouw en kinderen voor het station staan”, zegt Hiloua. Volgens hem hadden medewerkers van Securail hen verzocht om het station te verlaten en buiten te wachten.

Traumatische gebeurtenis

“Ik begrijp dat ze dergelijke maatregelen nemen om daklozen buiten te houden, maar toch geen reizigers, en al zeker niet met een gezin. Ik belde meerdere malen naar de politie, maar telkens zonder resultaat. Ondertussen begon de sfeer steeds grimmiger te worden. We zagen mensen aangevallen en overvallen worden. Er werd zelfs iemand neergestoken. Het leek net een film. Toen dat gebeurde, heb ik nog een laatste keer gebeld naar de politie en gezegd dat er iemand werd vermoord. Kort daarna heb ik gewoon ingehaakt”, vertelt de vader van twee.

“Ik had nooit gedacht dat ik iets van deze aard zou meemaken. Ik vond het vooral traumatisch voor mijn kinderen. De allerkleinste had nog geen besef, maar mijn zoon van dertien jaar barstte in tranen uit. Hij dacht dat we de volgenden gingen zijn. Ze noemen het de Europese hoofdstad, maar ik snap nu waarom Trump het ooit een ‘hell hole’ noemde. We hebben inmiddels een klacht ingediend tegen Securail.”

Uitzondering

Volgens Dimitri Temmerman, woordvoerder van NMBS, is er wel degelijk aangeboden om in het station te blijven tot de eerste trein. “Onze treinreizigers laten we nooit aan hun lot over. De laatste trein richting Antwerpen vertrekt iets voor middernacht, maar om 2 uur wordt het station normaal gezien gesloten. Op dat moment is hen uitzonderlijk aangeboden om toch in het station te blijven, maar ze hebben dit aanbod geweigerd. Diezelfde nacht zijn vijf personen wél ingegaan op het aanbod. We raden reizigers in nood aan om ons te contacteren op ons gratis noodnummer 0800-30.230. Dat is 24 op 7 beschikbaar.”