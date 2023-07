Het arrest van de assisenjury wordt straks voorgelezen: “Al duurt het dagen of weken, het moet in één zitting”

Na 18 lange dagen in strikte isolatie, mag de 12-koppige jury in het terreurproces haar uitspraak bekendmaken. De juryleden moesten een antwoord geven op maar liefst 286 schuldvragen. Voorzitter Laurence Massaert leest deze dinsdagnamiddag het hele arrest voor. Een overzicht van hoe dat precies in zijn werk zal gaan.

Wat doet de jury nu precies?

De jury telt 12 effectieve leden en 24 reserve. Doorheen het proces zijn er 9 leden weggevallen, waardoor we de zitting dinsdag starten met 12 effectieve en 15 reserve juryleden. “Deze laatsten werden ook van de wereld afgesloten, maar werden niet betrokken bij de beraadslaging”, legt erevoorzitter van de Franstalige Brusselse rechtbank Luc Hennart uit. “Zeker voor hen waren het erg lange dagen. Het enige wat ze konden doen was een boek lezen en gezelschapsspelletjes spelen.”

Tijdens de zitting beantwoorden de leden individueel en non-stop elke vraag afzonderlijk. Dit doen ze door hun oordeel telkens op briefje te schrijven. Die antwoorden worden dan allemaal opgevouwen en geteld, waardoor de stemming geheel geheim kan verlopen.

De jury van het terreurproces — © BELGA

Hoe ziet de planning eruit?

De zitting zou normaal dinsdag om 14 uur moeten beginnen, maar dat tijdstip hebben ze niet gehaald. Nu wordt 16.30 uur naar voren geschoven, maar ook hier kan nog verandering in komen.

Als de zitting eenmaal begint, zal voorzitster Massaert het arrest van de jury voorlezen. We zullen dan op elk van de bijna 300 vragen “ja” of “nee” te horen krijgen, met als belangrijkste vraag of de beklaagden 32 dodelijke slachtoffers hebben gemaakt door middel van een terroristische aanslag.

Na het overlopen van deze vragen, wordt de motivering voorgelezen. Hier wordt er dieper ingegaan op het ‘waarom’. Op welke grond heeft de jury haar beslissingen omtrent schuld en onschuld gemaakt? Ook die toelichting zal geruime tijd in beslag nemen, gezien de ernst en complexiteit van het proces.

“De beklaagden worden vandaag echter niet meer aan het woord gelaten. Zij krijgen pas op de volgende zitting, na de uitspraak omtrent hun straffen, de kans om te reageren”, vertelt Hennart.

De beschuldigden en hun advocaten tijdens de start van het terreurproces in Brussel — © BELGA

Hoelang zal de zitting duren?

“Dat hangt af van het aantal bladzijden van het arrest en daar heb ik geen weet van”, zegt Hennart. “Het is wel zo dat het voorlezen van het arrest in één zitting moet gebeuren, ook al duurt het uren, dagen of weken. Als er echt nood aan is, mag er natuurlijk wel even een pauze genomen worden.”

Wat gebeurt er na vandaag?

“Op 5 september dit jaar, na 5 weken schorsing, wordt het proces verdergezet. Dan zal men debatteren en beraden over de strafmaat van de beschuldigen”, weet Hennart. Daarmee bedoelt de erevoorzitter de effectieve straf die de beschuldigden zullen krijgen. Pas op de laatste dag van het hele proces weten we welke straffen de beschuldigden effectief krijgen. Wie schuldig wordt verklaard, heeft nog recht om een laatste reactie te geven. Maar nadien valt het doek definitief over het proces.

