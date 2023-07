“We moeten nog beginnen, maar de winnaar van de Gouden Schoen is nu al gekend”: onze clubwatchers werpen een laatste blik op de competitiestart

Is KRC Genk de grote titelfavoriet? “Het heeft een betere kern dan Club Brugge.” Wordt RWDM het nieuwe Union? “Dat Gauthier Ganaye daar een nieuwe kans krijgt, is niet te geloven.” En wie wint straks de Gouden Schoen? “Gift Orban? Ik stem niet op spelers uit Play-off 2.” Het Nieuwsblad zette bij de start van de competitie zijn clubwatchers rond de tafel in Oostende en hield nog vijf pittige stellingen over voor bij het dessert. “Voor Anderlecht is dit echt het seizoen van de laatste kans.”