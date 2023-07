President Biden wil monument voor in 1955 gelynchte zwarte tiener

Er komt een monument ter nagedachtenis aan Emmett Till, een zwarte tiener die in 1955 het slachtoffer werd van een racistische moord in Mississippi. Dat maakt het Witte Huis bekend.

De jongen uit Chicago was op bezoek bij familie in de zuidelijke staat Mississippi en werd ervan beschuldigd naar een blanke vrouw te hebben gefloten. Vervolgens werd hij ontvoerd, gemarteld en gelyncht. Zijn verminkte lichaam werd 72 uur later in een rivier gevonden. Het monument wordt een eerbetoon aan de 14-jarige zwarte tiener en aan zijn moeder Mamie Till-Mobley, wiens activisme mee de burgerrechtenbeweging op gang bracht. Het gedenkteken zal drie verschillende plaatsen omvatten in Illinois en Mississippi. Een van de sites is de Roberts Temple Churck of God in Chicago, waar in 1955 duizenden mensen bijeen kwamen om te rouwen om de dood van tiener.

President Joe Biden ondertekent vandaag/dinsdag een verklaring in aanwezigheid van Wheeler Parker, een 80-jarige pastoor. Hij was de neef en beste vriend van Emmett Till en is de laatste overlevende getuige van zijn ontvoering. Ook verschillende familieleden van Emmett Till zullen de ondertekening bijwonen.

De aankondiging komt er na de controverse rond Ron DeSantis, gouverneur van Florida en een van de kandidaten voor de Republikeinse presidentsnominatie. Hij wordt ervan beschuldigd bepaalde racistische aspecten uit de Amerikaanse geschiedenis in de schoolboeken te minimaliseren. Zo heeft Florida een curriculum goedgekeurd waarin staat dat tot slaaf gemaakten ook ‘persoonlijk voordeel’ haalden uit slavernij. DeSantis beweert te vechten tegen het “virus” van linkse “woke”-waarden. Woordvoerster Karine Jean-Pierre van het Witte Huis noemde de uitspraken “verkeerd” en “beledigend”. “Het geeft geen eerlijk beeld van de geschiedenis van ons land”, zei ze