“Áls we dat geld al terugkrijgen, zal dat nog jaren duren”: Glenn en Maggie zijn duizenden euro’s kwijt door zonnepanelenbedrijf

Oostende

Glenn Vandenbroucke (60) en Maggie Noonan (66) zitten met de handen in het haar. In oktober 2022 vertrouwden ze het bedrijf GM-Expert uit Oostende het installeren van zonnepanelen toe. Maanden werden ze aan het lijntje gehouden, tot het bedrijf begin juli de boeken neerlegde. “Ons voorschot van 8.000 euro zijn we kwijt”, zegt het koppel, dat nu op zoek is naar andere gedupeerden.