Chinese minister van Buitenlandse Zaken, die al maand niet meer in openbaar gezien werd, is uit functies gezet

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Qin Gang, is uit zijn functies gezet. Dat berichten de Chinese staatsmedia. De minister was al een maand niet meer in het openbaar te zien.

Qin Gang bekleedde het ambt sinds december vorig jaar. Zijn voorganger Wang Yi vervangt hem nu. Waarom Qin Gang uit zijn ambt is ontzet, is niet bekendgemaakt.

Qin Gang was pas in maart aangeduid als minister van Buitenlandse Zaken. Zijn laatste publieke ontmoeting was met de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken Andrej Roedenko.

Ambassadeur

Voor zijn aanstelling als minister was hij ambassadeur in Washington. Daarvoor was hij viceminister van Buitenlandse Zaken en protocolchef van president Xi Jinping. Qin Gang stond bekend als een nationalistische hardliner, maar leek zijn aanpak te versoepelen eens hij ambassadeur in de VS was.

Over het lot van Qin Gang bestond heel wat speculatie. Hij verscheen voor het laatst in het openbaar in Peking op 25 juni. Sindsdien is de 57-jarige niet meer gezien. De afgelopen weken verving Wang Yi hem meermaals.

Affaire?

Aanvankelijk had een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd dat Qin Gang zich niet goed voelde. Er doen echter ook berichten de ronde over een mogelijke buitenechtelijke affaire met een journalist. De woordvoerder van het ministerie had daarover “geen informatie”.

De verdwijning van hooggeplaatste functionarissen, beroemdheden en zakenmensen komt vaak voor in China. Meestal blijkt daarna dat ze betrokken waren in onderzoeken of andere controversiële zaken.

Een van de meest opzienbare van zulke verdwijningen de afgelopen jaren, was gewezen Interpol-baas Meng Hongwei. Hij verdween in 2018 toen hij op de terugweg was naar China. Twee jaar later werd hij veroordeeld tot een lange celstraf voor het aanvaarden van steekpenningen.