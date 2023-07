Twee doden bij crash blusvliegtuig in Griekenland

Het Canadair-blusvliegtuig van de Griekse civiele bescherming stortte neer in een ravijn tijdens een blusoperatie in de buurt van de plaats Karystos, in het zuiden van het eiland Evia. Op beelden is te zien hoe het vliegtuig met de rechtervleugel vermoedelijk een boom raakt en naar beneden duikt, waarna een explosie volgt en een zwarte rookpluim opstijgt. Boordcommandant Christos Moulas (34) en co-piloot Pericles Stefanidis (27) zijn bij de crash om het leven gekomen, bevestigt een legerwoordvoerder.

“De piloot van het blusvliegtuig maakte geen schijn van kans”, zegt luchtvaartexpert Pantelis Fragoulis op de Griekse openbare televisiezender ERT. “Het vliegtuig vloog te laag en de rechtervleugel raakte een boom. Het toestel maakte een bocht, waardoor het vliegtuig vertraagde en de piloot niet genoeg snelheid had om voldoende hoogte te winnen.”

Het blusvliegtuig was rond de middag opgestegen om bosbranden te bestrijden. Even voor 15 uur plaatselijke tijd stortte het toestel van het type CL-215 met twee inzittenden neer. Het leger heeft drie helikopters ingezet in de reddings- en bergingsoperatie die na de crash werd opgestart: twee helikopters van de luchtmacht en één toestel van de marine zijn na het ongeval opgestegen, meldt legerwoordvoerder Sotirios Magotsios.

Griekenland heeft al een tijd te maken met extreme temperaturen. Op verschillende plaatsen woeden grote branden. Op de eilanden Corfu en Rhodos zijn duizenden inwoners en toeristen geëvacueerd.