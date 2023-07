75 arrestaties, 36 inklimmers en 15 in beslag genomen taxi’s tijdens openingsweekend Tomorrowland

Het Antwerps parket en politiezone Rupel blikken terug op het eerste weekend van het wereldbekende dancefestival Tomorrowland in Boom. In totaal werden 75 mensen gearresteerd en 37.500 euro geïnd. Het festival begon helaas meteen in mineur, want in de nacht van vrijdag op zaterdag stierf een 26-jarige medewerker.

PZ Rupel staat samen met andere politiezones uit het hele land en met de federale politie in voor de veiligheid op en rond de 17e editie van het festival Tomorrowland. “In eerste instantie is er een grote aandacht voor de mobiliteit in de gemeenten Boom en Rumst en op alle toegangswegen”, zegt Kato Belmans, woordvoerster van het Antwerps parket. “Op het terrein houdt de politiecontroles die zichtbaar zijn, maar er wordt ook met anonieme teams gewerkt op verschillende criminaliteits- en overlastfenomenen.”

Het Antwerps parket laat weten dat tijdens het eerste weekend 75 mensen werden gearresteerd, waarvan 23 gerechtelijk en 52 bestuurlijk voor openbaar dronkenschap of overlast. Ook 36 mensen werden opgepakt omdat ze zonder ticket het festivalterrein probeerden binnen te dringen. (Lees verder onder de foto)

Balans eerste weekend Tomorrowland. — © Parket Antwerpen/ Politiezone Rupel

De politie heeft 15 taxi’s bestuurlijk in beslag genomen, omdat er klanten werden geronseld buiten de voorziene zones of omdat de taxi wettelijk niet in orde was. Verder werden meerdere inbreuken vastgesteld op de luchtvaartwetgeving. De politie liet acht drones in beslag nemen. Vorig jaar waren dat er slechts twee.

Drugs

Net als vorig jaar, slaagt het festival er niet in om het gebruik van drugs terug te dringen op het festival. “Dit jaar werden tijdens het openingsweekend 148 mensen betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs. Een onmiddellijke minnelijke schikking werd aangeboden door het parket. In totaal gaat het om een bedrag van 37.500 euro. De verdovende middelen werden meteen in beslag genomen en de betrapte festivalganger verliest meteen zijn toegangsbandje en wordt verwijderd van het festivalterrein”, aldus Belmans.

Verder werden ook nog zeventien mensen betrapt op het dealen van drugs of oplichting terzake. Zij worden rechtstreeks gedagvaard op een themazitting op 25 oktober 2023. Volgens het parket gaat het om: Één Belg, drie Nederlanders, twee Spanjaarden, één Portugees, twee Italianen, drie Ieren, één Marokkaan, één Canadees, één Maleisiër en twee Australiërs.”

Een 29-jarige Marokkaanse man werd aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van handel in verdovende middelen. Ook vijftien toegangsbandjes met tegoed werden daarbij in beslag genomen. (Lees verder onder de foto)

© Maarten De Bouw

Verder werden er 73 aangiftes genoteerd tijdens het eerste weekend met betrekking tot zakkenrollerij, grijpdiefstallen van halskettingen, oplichting en diefstallen uit of beschadigingen van voertuigen. “De organisatie stelt lockers ter beschikking, waar festivalgangers hun kostbare spullen veilig kunnen opbergen”, aldus Belmans.

De natte weersomstandigheden van zondag en maandag de feestvreugde van de festivalgangers alvast niet belemmerd

Overlijden medewerker

Het wereldbekende dancefestival begon al meteen in mineur. In de nacht van vrijdag op zaterdag overleed een 26-jarige medewerker. Zijn verloofde Chelsea, ook een medewerker van het festival, trof het levenloze lichaam aan van Nikola in zijn tent. “Uit die eerste bevindingen blijkt dat het om een drugsgerelateerd overlijden gaat. Er zijn geen sporen van geweld”, klinkt het in een persbericht.

Het autopsierapport zal uitsluitsel moeten geven over de doodsoorzaak.