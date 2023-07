Nieuwerkerken

Hagelbollen zo groot als tennisballen die hun caravan doorzeefden. Een onweer van amper 20 minuten zorgde voor een abrupt einde van de vakantie van Danny Claes en Elke Vandormael uit Nieuwerkerken. “De schade is enorm. We zouden normaal twee weken in Italië blijven, maar nu reizen we alweer naar huis.”