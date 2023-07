VERHALEN VAN OP SPOED 4. Rudy raakte zwaargewond bij verkeersongeval: “Ik ben 100 procent invalide. Dat is een waanzinnig getal”

Een verkeersongeval met één zwaargewonde. Daarmee lijkt in het nieuws alles verteld. Maar voor die zwaargewonde begint het verhaal dan pas. Twintig jaar geleden ging Rudy met de auto over de kop, met zijn zoontje op de schoot. Sindsdien is hij volledig verlamd. In onze podcast doet hij zijn verhaal: “Ik ben 100 procent invalide. Dat is een waanzinnig getal.”