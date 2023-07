Alarmcentrale VAB krijgt veel oproepen uit door noodweer geteisterd Italië

De telefoons van de alarmcentrale van de VAB staan roodgloeiend door alle oproepen uit Noord-Italië. Dat meldt de mobiliteitsorganisatie dinsdag in een persbericht. De reisbijstandsorganisatie bekijkt of gestrande reizigers met autobussen vanuit België kunnen worden opgepikt.

“Het noodweer in delen van Zwitserland en Italië zorgt voor een toevloed aan noodoproepen”, klinkt het bij VAB. Vooral uit de regio rond het Gardameer, zouden er erg veel meldingen zijn van auto’s die beschadigd zijn. “Momenteel hebben we op één dag al meer dan 150 dossiers geopend van klanten die in de problemen zitten”, aldus nog de reisbijstandsorganisatie.

Wagens waarvan de voorruit zwaar beschadigd is door hagel kunnen niet huiswaarts vertrekken. In normale omstandigheden wordt een auto dan naar een autoglascentrale gebracht voor herstelling, maar door de omvang van het noodweer is dat niet meer mogelijk. De lokale centrales zijn overbevraagd en hebben wachttijden tot vier weken.

Ook vervangwagens of een vlucht naar huis zoeken, is vaak een probleem. VAB bekijkt de optie om gestrande reizigers op te pikken met autobussen vanuit België.

LEES OOK. Vuistdikke hagelbollen teisteren Vlamingen aan Gardameer: “Kinderen werden beschermd met fietshelmen en matrassen”