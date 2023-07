Bestuurster die 11-jarig fietsertje Bilal doodreed, kent haar straf: “Ze draagt een verpletterende verantwoordelijkheid”

Drie maanden cel met uitstel en acht maanden rijverbod. Dat is het verdict voor de Kinrooise die op 19 mei 2021 in Maasmechelen het elfjarig fietsertje Bilal Ben Omar aanreed. De jongen overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. Zonder te remmen en met sporen van speed in het bloed botste de vrouw tegen Bilal. Vandaag volgde de uitspraak in de politierechtbank van Maaseik.

Het slachtoffer was op die bewuste woensdagmiddag met de fiets van school op weg naar huis. Rond 12.30 uur reed de Kinrooise, een prille veertiger, met haar Citroën de fietsende Bilal aan. De jongen viel en kwam onder de auto terecht op de rotonde ter hoogte van de Oude Baan en de Koning Albertlaan in Maasmechelen.

Zonder onmiddellijk te stoppen reed de vrouw voort om even verderop haar wagen aan de kant te zetten. Intussen was een toevallig passerende verpleegkundige al naar Bilal gesneld. Hulp kon niet meer baten. Na een zwaar en oneerlijk gevecht overleed Bilal vijf dagen later in het ziekenhuis.

Geen voorrang verleend

Onderzoek toonde meteen aan dat de Kinrooise voorrang had moeten verlenen. Het fietspad op de rotonde is aangegeven met een rode kleur. Fietsers genieten bijgevolg van voorrang bij het betreden en verlaten van de rotonde. Daarnaast bleek dat de vrouw zonder remmen, maar wel met 20 km/u, de rotonde was opgereden. Zelf stelde de beklaagde dat ze quasi stilstond. Getuigen spraken dat volledig tegen. “Ze reed met een constante snelheid de rotonde op.”

Ook bleek de Kinrooise een aanzienlijke hoeveelheid speed of amfetamines in het bloed te hebben. Op het proces hield de vrouw vol dat het restanten waren van in het weekend. Op de dag van het ongeval zou ze geen drugs genomen hebben, verklaarde de dader. Wel rilatine, wat de speekseltest zou beïnvloed hebben. “Deze discussie is al lang achterhaald. Rilatine is verwant aan speed, maar heeft een andere samenstelling. Labo’s kunnen heel goed een onderscheid maken”, klonk het al op het proces.

Niet alert

In het vonnis hekelde de rechter dat de veertiger geen voorrang verleende, niet stopte en drugs in haar bloed had. “De grote hoeveelheid drugs kan niet verklaard worden door een sporadisch gebruik tijdens het weekend voordien, terwijl het ongeval vier dagen later plaatsvond. De bewering van beklaagde dat zij wel alert was, is in strijd met de vaststellingen. Het slachtoffer was duidelijk zichtbaar voor de overige weggebruikers.”

“Het rijgedrag van beklaagde was uitermate roekeloos en heeft tot het ongeval met dodelijke afloop geleid. Bovendien was zij onder invloed van verdovende middelen. De verantwoordelijkheid van beklaagde voor dit dramatische ongeval is dan ook verpletterend. Een voorzichtig oplettend bestuurder had de fietser opgemerkt en hem voorrang verleend. Indien beklaagde dit had gedaan, dan was het ongeval niet gebeurd”, aldus het vonnis.

Proeven afleggen

Rekeninghoudend met haar blanco strafblad legde de rechter de Kinrooise drie maanden cel met volledig uitstel op. Haar boete van 3.200 euro is effectief. Ook mag ze pas achter het stuur kruipen na het uitzitten van een rijverbod van acht maanden. Wel moet de veertiger eerst opnieuw haar praktisch en theoretisch rijexamen afleggen, plus slagen in een medisch en psychologisch onderzoek. De proceskosten van ruim 2.000 euro zijn voor haar rekening. Aan de ouders, broers en zussen van Bilal is de bestuurster een schadevergoeding van meer dan 57.000 euro verschuldigd.

Advocaat Stef Brugmans nam het op voor de vrouw. “Samen met mijn cliënte ga ik het vonnis eerst grondig analyseren voordat we een beslissing nemen om in beroep te gaan.”