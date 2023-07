Miss Italië bant transvrouwen van de competitie, Miss Nederland Rikkie Kollé reageert: “Dit is zo triest”

Begin juli werd geschiedenis geschreven bij Miss Nederland. Voor het eerst ging daar een transgender vrouw met het kroontje lopen, maar dat viel niet bij iedereen in goede aarde. Patrizia Mirigliani is er als hoofd van Miss Italië niet over te spreken en benadrukt dat transvrouwen niet welkom zijn. Zij gelooft dat alle deelnemers geboren moeten zijn als vrouw en zweert dat zo lang haar regels gelden, dit niet zal veranderen. Als belangrijkste argument haalt Mirigliani aan dat Italië een “delicaat en bijzonder land is dat veel waarde hecht aan haar tradities”. “De laatste tijd proberen missverkiezingen nieuws te halen door strategieën te gebruiken die absurd zijn, maar Miss Italia zal niet op de glinsterende kar van transactivisme springen”, zegt ze.

Miss Nederland Rikkie Kollé steekt haar grote teleurstelling over de beslissing niet onder stoelen of banken. “Dit is zo triest”, schreef ze op haar Instagram Story’s. “In plaats van vooruit te gaan, lijkt het erop dat we alleen maar verder achteruitgaan.” Maar Kollé blijft positief. Zelfs na de duizenden haatreacties en doodsbedreigingen, wil ze zich concentreren op de positieve aspecten. “Ik hoop dat dit als een wake-upcall dient.”

Ook in Italië gaat niet zomaar iedereen akkoord met Mirigliani’s beslissing. Federico Barbarossa, een Italiaanse transjongen en LGBTQIA+-activist, schreef zich uit protest in voor de volgende editie. “Ik ben biologisch geboren als vrouw, dus ik kom in principe perfect in aanmerking”, spot hij. Tot zijn grote verbazing kreeg hij zelfs een bevestigingsmail van de organisatie, die hem een warm welkom heette.

