Abdeslam en Abrini schuldig aan terroristische moord: bekijk hier welke beschuldigde waarvoor veroordeeld is

Het voorlezen van het arrest begon dinsdag met meer dan vijf uur vertraging. Toen assisenvoorzitter Laurence Massart er dan toch aan begon, verliep dat voorlezen zo snel en chaotisch dat er grote onduidelijkheid en verwarring was in het gerechtsgebouw. Pas daarna werd echt duidelijk wie aan wat schuldig bevonden is.

OVERZICHT. Wie zijn de beschuldigden in het terreurproces? En wat was hun rol bij de aanslagen?

Salah Abdeslam (33)

Terroristische moord: schuldig

Deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie: schuldig

Salah Abdeslam. — © BELGA

Mohamed Abrini (38)

Terroristische moord: schuldig

Deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie: schuldig

Mohamed Abrini. — © BELGA

Oussama Atar (zou nu 39 zijn, bij verstek veroordeeld)

Terroristische moord: schuldig

Deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie: schuldig. Hij werd als enige als leider veroordeeld, wat hem een zwaardere straf kan opleveren.

Osama Krayem (30)

Terroristische moord: schuldig

Deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie: schuldig

Osama Krayem. — © BELGA

Sofien Ayari (29)

Terroristische moord: onschuldig

Deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie: schuldig

Ali El Haddad Asufi (38)

Terroristische moord: schuldig

Deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie: schuldig

Ali El Haddad Asufi. — © BELGA

Bilal El Makhoukhi (34)

Terroristische moord: schuldig

Deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie: schuldig

Bilal El Makhoukhi. — © BELGA

Hervé Muhirwa Bayingana (38)

Terroristische moord: onschuldig

Deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie: schuldig

Smail Farisi (38)

Terroristische moord: onschuldig

Deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie: onschuldig

Smail Farisi springt in de armen van zijn advocaat van geluk na zijn vrijspraak. — © BELGA

Ibrahim Farisi (34)

Terroristische moord: niet beschuldigd

Deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie: onschuldig

Op terroristische moord staat levenslang. Op deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie, als lid, staat maximaal tien jaar cel. Voor Oussama Atar, die bij verstek terechtstaat, is dat als leider, waar een hogere straf aan verbonden is. De beraadslaging over de strafmaat vindt plaats in september.

Motivering

Het staat voor de jury vast dat de aanslagen een terroristisch motief hadden. Dat blijkt uit de motivering voor de antwoorden op de schuldvragen die assisenvoorzitster Laurence Massart dinsdagavond voorlas.

Volgens de jury hebben de aanslagen van 22 maart zware schade toegebracht aan België. De ontploffingen in Zaventem en Maalbeek werden immers gevolgd door een enorme chaos en de hulpdiensten zagen zich geplaatst voor een ongekende situatie, het provinciaal noodplan werd in werking gesteld en de rest van het land kwam bijna tot stilstand.

“Er werden uitzonderlijke maatregelen genomen om de nationale en internationale instellingen en de bevolking te beschermen”, luidde het. “Het dreigingsniveau werd op 4 geplaatst, het hoogst mogelijke, en pas in de maanden en jaren nadien geleidelijk afgezwakt. Zelfs de magazines van Islamitische Staat zelf maakten melding van de desastreuze economische gevolgen van de aanslagen voor ons land, onder meer op het vlak van toerisme.”

Uit de opeising door IS van die aanslagen blijkt volgens de jury ook dat het wel degelijk de bedoeling was van de daders om de Belgische bevolking te intimideren en de Belgische instellingen te destabiliseren.

“Atar is opdrachtgever”

In diezelfde motivering is te horen dat de jury ervan overtuigd is dat Oussama Atar de opdrachtgever is van de aanslagen. Het staat voor de jury vast dat Atar in nauw contact stond met de terreurcel die de aanslagen uitvoerde, en hen aanstuurde.

Volgens de jury begon Atar in 2004 te radicaliseren en reisde hij herhaaldelijk naar Irak en Syrië. In 2012 keerde hij voor korte tijd terug naar België, en in die periode had hij een grote invloed op zijn familieleden Khalid en Ibrahim El Bakraoui, die hij vaak bezocht in de gevangenis. “In december 2013 vertrok Atar naar Syrië, waar hij Islamitische Staat vervoegde, maar hij gaf de broers El Bakraoui de raad om in België te blijven, ‘omdat de gevechten zich binnenkort daarheen zouden verplaatsen’”, aldus de motivering van de jury. “In Syrië had hij de oorlogsnaam Abou Ahmed, zo blijkt uit verschillende getuigenissen, en overzag hij de voorbereidingen van Najim Laachraoui voor de aanslagen in Brussel, en van Abdelhamid Abaaoud voor de aanslagen in Parijs.”

Uit opnames op de laptop die na de aanslagen teruggevonden werd in de Max Roosstraat in Schaarbeek, blijkt volgens de jury nog dat Atar vanuit Syrië een bepalende rol speelde bij de werking van de terreurcel: “Najim Laachraoui overlegde vaak met hem, vroeg hem om raad, en legde de beslissingen vaak bij hem. In de laatste opname zeggen Laachraoui en El Bakraoui dat ze snel moeten handelen, en vragen ze vergiffenis voor het feit dat ze niet op zijn toestemming kunnen wachten.”

“Abrini en Krayem leverden onontbeerlijke hulp”

Zowel Mohamed Abrini als Osama Krayem hebben een onontbeerlijke hulp geleverd voor de aanslagen, en hebben zich dan ook schuldig gemaakt aan terroristische moorden. Dat blijkt uit de motivering van Massart. Beide beschuldigden hebben bekentenissen afgelegd over hun aandeel in de aanslagen, maar daarnaast ziet de jury nog een resem redenen om beiden te veroordelen. Zo staat het voor de jury vast dat Mohamed Abrini sinds september 2015 lid was van Islamitische Staat en deelnam aan de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. “Na die aanslagen verbleef hij in verschillende flats die als onderduikadressen werden gebruikt door de terreurcel, en hij heeft zelf verklaard dat iedereen die daar aanwezig was, meewerkte aan de aanslagen”, klonk het. “In de flat in de Max Roosstraat, waar hij ook lang verbleef, werd de TATP voor de aanslagen gemaakt, en Mohamed Abrini heeft aan die productie meegewerkt. Zo is DNA van hem gevonden op een beschermende handschoen. Hij had ook een persoonlijk testament opgemaakt, waarin hij zich fier toonde op zijn trouw aan IS.”

Op 22 maart 2016 vertrok hij samen met Najim Laachraoui en Ibrahim El Bakraoui naar de luchthaven, waar hij toekeek hoe zijn twee kompanen de bommen activeerden. Nadat Laachroui en El Bakraoui zich hadden opgeblazen, vluchtte Abrini terwijl hij zijn eigen bom achterlaat, maar zonder die te desactiveren. Nog volgens de jury was Abrini ook dat er TATP gemaakt was voor een tweede aanslag, en is hij op die manier ook schuldig aan de aanslag in Maalbeek.

De Zweed Osama Krayem was in 2014 naar Syrië vertrokken, en was daar deel gaan uitmaken van de elite-eenheid van IS, waarbij hij onder meer opgeleid werd om explosieve te hanteren. Hij was volgens de jury naar Europa gekomen om deel te nemen aan een terreurcampagne. Na de aanslagen in Parijs, waaraan hij ook deelnam, had hij in de flat in de Max Roosstraat geholpen om de meer dan 120 kilogram TATP te produceren die zouden gebruikt worden bij de aanslagen van 22 maart. Ook had hij plastic vuilnisbakken en rugzakken gekocht die gebruikt werden bij de aanslagen. Zijn vingerafdrukken werden ook teruggevonden op lege dozen waarin moeren en bouten hadden gezeten, die eveneens bij de aanslagen gebruikt werden om zoveel mogelijk slachtoffers te maken.