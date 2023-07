Toen ze in Wyoming aankwam, was Marijn Werquin (58) bang voor paarden. Vandaag is ze hoofd van een stal met honderd stuks, en voert ze haar gasten mee op lange galoppades tussen de wilde mustangs. Het sprookje van de voormalige stewardess die transformeerde tot paardenfluisteraar. “Ik had nooit kunnen denken dat dit mij zo gelukkig zou maken.”