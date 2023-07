Mateo (5) ontsnapt aan glasscherf van 15 cm na hagelstorm in Italië: “Vijf minuten lang bevonden we ons in de hel”

Een glasscherf van een vijftiental centimeter belandde maandagavond op het kussen van de kleine Mateo in de bungalow van de Ieperse familie Noppe tijdens een ongeziene hagelbui aan het Italiaanse Gardameer. De vijfjarige jongen lag toen uitzonderlijk nog niet in zijn bed. “Een bezoek aan vrienden in de buurt is ons geluk geweest.”

Ieperling Dries Noppe (34) gaat al twintig jaar op vakantie naar het Gardameer in Noord-Italië. Eerst met zijn ouders, dan met zijn eigen gezin: vrouw Aldijana Rec (29), zoontje Mateo (5) en Giulia, hun dochter van zes maanden. Ook zijn broer Stijn vertoefde er deze zomer met zijn gezin.

“We kwamen vorige week donderdag aan”, vertelt Dries. “Maandagavond bezochten we vrienden in de buurt en rond 23 uur waren we terug aan de ingang van onze camping. Plots vielen enorme hagelstenen uit de lucht. Ze hadden de omvang van tennisballen. Overal om ons heen hoorden we talloze ruiten breken van auto’s en huisjes. We repten ons naar een kiosk, waaronder we konden schuilen. Wat zich daar voor onze ogen voltrok, was pure horror. Vijf minuten lang bevonden we ons in de hel en dan was het voorbij.” (Lees verder onder de foto)

De hagelstenen hadden de omvang van tennisballen. — © if

Dries was dinsdagavond nog steeds onder de indruk: de schade was niet te overzien. “Te beginnen met onze wagen. De hagelbollen maakten overal putten in mijn BMW X5 en vernielden de voorruit, achterruit en het panoramisch dak.”

Toen het gezin hun bungalow binnenstapte, merkten ze hoe ook een raam gesneuveld was in de kamer van Mateo. “Op zijn kussen lag een glasscherf van een vijftiental centimeter. Stel je voor dat hij daar op dat moment lag te slapen. Dat bezoek aan vrienden is ons geluk geweest. Als bij wonder raakten wij niet gewond.” (Lees verder onder de foto)

Het gesneuvelde raam van de kamer van Mateo. — © if

Zijn broer Stijn had minder geluk. “Hij kreeg zo’n hagelsteen recht op zijn hoofd”, vervolgt Dries. “Door de zware impact had hij een hoofdwonde van ongeveer acht centimeter, die moest gehecht worden.”

Een buurvrouw van het gezin, die in een tent sliep op de camping, hield een armbreuk over aan een hagelbol die dwars door het tentzeil op haar insloeg. (Lees verder onder de foto)

De achterruit van de gezinswagen is verbrijzeld. — © if

“Eigenlijk mogen we onszelf gelukkig prijzen, ook al is de schade aanzienlijk”, aldus Dries. “Ik kan begin volgende week naar een BMW-garage in Italië om de wagen, die ik pas enkele maanden geleden kocht, te laten herstellen. Voor de ruiten alleen wordt dat een bedrag van zeker vijfduizend euro. Ach, het is maar een auto. En we hebben hier wagens en caravans gezien die volledig naar de vaantjes zijn.” (Lees verder onder de foto)

De schade aan het panoramisch dak van de gezinswagen. — © if

Van zodra de wagen hersteld is, kan het gezin terug vertrekken naar hun thuisstad in de Westhoek. “Maar het weer baart ons zorgen. We horen dat er de komende dagen nog storm op komst is. Hopelijk is het na de herstellingen in de garage niet opnieuw prijs. Een afdak? Dat is in deze regio amper te vinden. En dan nog: onze vrienden hadden hun wagen onder een afdak geplaatst en ook daar vlogen de hagelstenen erdoor. In twintig jaar heb ik dat hier nog nooit meegemaakt. Aan zo’n storm durft niemand denken.”