Officiële balans van aanslagen stijgt naar 35 dodelijke slachtoffers: drie bijkomende slachtoffers erkend

32 dodelijke slachtoffers. Dat was tot dinsdagavond 19 uur de balans van de aanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem en Maalbeek. De assisenjury greep in en voegde er daar drie aan toe. De officiële balans loopt zo op van 32 tot 35 dodelijke slachtoffers. Een van hen is Shanti De Corte.

De assisenjury veroordeelde de daders dinsdagavond dus voor moord in een terroristische context op in totaal 35 dodelijke slachtoffers. Die drie bijkomende dodelijke slachtoffers overleden enige tijd na de aanslagen, maar met de herkwalificatie erkent de jury dat er een causale link was tussen hun dood en de terreurfeiten. De jury veroordeelde de daders zo ook tot moordpoging op 691 slachtoffers, in plaats van op 694.

Een van de drie slachtoffers is Shanti De Corte, die al langer het 33ste slachtoffer van de aanslagen genoemd werd. Zij zou op 22 maart 2016 met haar klasgenoten op Romereis vertrekken, maar de ontploffende bommen in de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem beslisten daar anders over. Fysiek raakte ze niet gewond, maar mentaal bleef het wel aan haar knagen. Shanti was al psychisch kwetsbaar en kwam die aanslagen volgens haar moeder nooit echt te boven. De 23-jarige kreeg op 7 mei 2022 dan ook euthanasie wegens psychisch lijden.

Haar advocate Sanne De Clerck reageerde tevreden. “Juridisch was dit niet evident. Ik ben heel blij dat de jury ons daarin heeft gevolgd. De dodelijke balans is nu van 32 naar 35 gestegen.”

Er is ook Mathieu Fisher, een man die ook in de luchthaven was op het moment van de aanslagen en daar hevige oorsuizingen en een zware posttraumatische stressstoornis aan overhield. Advocaat Nicolas Estienne zei op het proces dat ook hij al voor de aanslagen een kwetsbare persoonlijkheid had, en noemde het een mirakel dat zijn cliënt het zo lang had kunnen navertellen. “Gelukkig voor hem stonden er nog andere mensen tussen hem en de bom. Hun lichamen hebben hem beschermd.”

Op 18 april 2021, op 53-jarige leeftijd, pleegde de man zelfdoding. Ook hij werd erkend als slachtoffer van de aanslagen.

Een ander slachtoffer is Xavier Legrand, die gewond raakte toen de bom afging in de metro in Maalbeek. De man had uitgezaaide darmkanker op het moment van de aanslag, en volgens advocate Carine Doutrelepont moest hij door zijn verwondingen zijn kankerbehandeling stopzetten - tot zijn grote spijt en woede. Zij noemde hem tijdens het proces een toonbeeld van bovenmenselijke weerbaarheid en kracht. “Maar zijn strijd tegen de kanker was helemaal veranderd. Hij was razend en begreep niet waarom zijn behandeling niet kon doorgaan.”

Hij overleed op 28 oktober 2017 op 49-jarige leeftijd.

De jury moest zich ook uitspreken over een vierde slachtoffer, Y.D., maar ging niet in op een herkwalificatie voor hem. Van Y.D. was weinig geweten. De hoofdonderzoekers van de politie getuigden tijdens het proces dat de man worstelde met mentale problemen en eveneens leed aan ernstige posttraumatische stress.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.