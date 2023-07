Drie redenen waarom Aarhus een haalbare kaart is voor Club Brugge

AGF Aarhus, de tegenstander van Club Brugge in de Conference League, eindigde afgelopen seizoen derde in de Deense competitie, terwijl Club zelf bleef hangen op een vierde plaats in de Jupiler Pro League. Dit zijn drie redenen waarom Club Brugge toch geen vroegtijdige uitschakeling moet vrezen.

17,2 miljoen tegenover 140 miljoen

Opvallend: de volledige marktwaarde van de spelerskern van Club Brugge ligt meer dan acht keer hoger dan die van Aarhus. De spelers van de Deense ploeg zijn samen 17,2 miljoen waard, dat is minder dan wat Skov Olsen en Yaremchuk samen zouden kosten. Bij Aarhus is Kevin Yakob, die op 1,5 miljoen geschat wordt, de speler met de hoogste marktwaarde. De middenvelder zal donderdag wel niet te zien zijn op het veld, want hij is nog een jaar out door een kruisbandblessure. Op vlak van individuele klasse mag Aarhus dus geen probleem vormen.

Een oudere spits en weinig doelpunten

De spits van Aarhus, Patrick Mortensen, zit met zijn leeftijd van 34 jaar al in de herfst van zijn voetbalcarrière. Toch was hij vorig jaar topschutter van zijn club in de reguliere competitie, want met 12 goals was hij verantwoordelijk voor bijna de helft van de doelpunten. Aarhus scoorde in de reguliere competitie van Denemarken maar 26 keer in 22 matchen, dat is opvallend weinig. Ter vergelijking: Club Brugge maakte in de reguliere competitie 61 doelpunten in 34 matchen.

Yann-Aurel Bisseck (r.), Duits jeugdinternational. — © FIFA via Getty Images

Hun beste speler kwijt

Aarhus verkocht deze zomer ook hun beste speler, Yann-Aurel Bisseck, aan Inter en is daarmee een sleutelfiguur in haar verdediging kwijt. Bisseck is een beloftevolle centrale verdediger, die ook kapitein is bij de nationale U21 van Duitsland en inmiddels voor 7 miljoen naar Inter ging.