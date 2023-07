Festival Dranouter pakt uit met opvallende actie: wie met Volvo komt, mag gratis parkeren

Festival Dranouter pakt volgende week uit met een opvallende actie, in samenwerking met de plaatselijke Volvo-garage: mensen met een Volvo mogen gratis parkeren.

Goed nieuws voor wie met een Volvo rijdt en naar festival Dranouter gaat: je kan er gratis parkeren. Straffer nog: je krijgt bovendien een betere parkeerplek, dichter bij het festivalterrein. Het gaat om een actie samen met de plaatselijke Volvo-garage. Wie met een ander merk rijdt, kan voor 10 euro het hele festival op de publieksparking staan.

Ondanks de promotie voor Volvo-rijders wil Dranouter toch ‘low impact’ zijn en wordt er aangemoedigd om zo veel mogelijk met de fiets of het openbaar te komen. “En als het niet anders kan, met de wagen en doe aan autodelen of carpoolen”, staat er op de website.” Volvo-rijders zoeken dus best meerijders.

Op Dranouter Festival staan onder anderen Daan, Selah Sue, Coely en Bart Peeters.