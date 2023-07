Gevangenissen testen nieuw ‘geheim wapen’ tegen drugs: “Kan veel meer detecteren dan drugshonden”

Niemand wil “om veiligheidsredenen” veel kwijt over het “veelbelovende” nieuwe drugsdetectiesysteem dat op dit moment in enkele Belgische gevangenissen wordt uitgetest. Maar in de Kamercommissie Justitie zei minister Vincent van Quickenborne (Open VLD) dat het om een “innovatief systeem gaat, dat moet leiden tot een snelle detectie van drugs in de gevangenissen”. Het systeem is opgezet in samenwerking met Europa. Naast België nemen ook Nederland en Griekenland deel aan het Europese project Drugdetect. “Het kan veel meer drugs detecteren dan drugshonden kunnen”, aldus nog de minister.

Bronnen binnen het gevangeniswezen verwijzen naar de geavanceerde toestellen die op luchthavens worden gebruikt. Denk aan beveiligingsagenten die met een doekje over uw handbagage vegen, waarna dat doekje door een geavanceerd toestel binnen een paar seconden wordt geanalyseerd op het kleinste spoortje van bijvoorbeeld springstoffen.

“De erg geavanceerde toestellen die we vandaag in de gevangenissen testen, kunnen razendsnel de meest minuscule sporen van alle mogelijke drugs op een pakketje, op iemands kledij, bagage of ook op iemands handen opmerken”, klinkt het. Waardoor er veel doelgerichter kan worden gecontroleerd.

“Allesbehalve waterdicht”

“Vandaag sporen we in de gevangenissen drugs op via fouilleringen, de inzet van drugshonden en via de gebruikelijke scanapparatuur. Maar iedereen weet én beseft dat deze controles allesbehalve waterdicht zijn. Ons is gezegd dat op termijn met deze nieuwe toestellen alle bezoekers en alle post kan worden gecontroleerd, zonder dat het voor vertragingen zorgt, of de inzet van extra personeel vraagt.”

Onder meer het Amerikaanse technologiebedrijf 908Devices uit Boston is betrokken bij het Europese project om meer drugs uit onze gevangenissen te houden. Nederland waarschuwde onlangs nog dat er almaar meer synthetische cannabis in de gevangenissen wordt binnengesmokkeld,wat bijzonder moeilijk te detecteren is. Het Amerikaanse bedrijf zegt over technologie te beschikken dat deze synthetische drugs wél kan opsporen.