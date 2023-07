Heel wat Genk-spelers in Genève geveld door een virale infectie

Enkele spelers en stafleden werden in Genève geveld door een virale infectie. Onder hen Bilal El Khannouss, Bryan Heynen en Patrik Hrosovsky. Ook Alieu Fadera kampte na de wedstrijd met koorts.

“Het is afgelopen nacht begonnen met buikpijn”, zucht El Khannouss. “Uiteindelijk hebben we alles gegeven. Servette is met al die lange ballen een heel moeilijke ploeg om tegen te spelen. Maar we moeten in staat zijn om het volgende week thuis af te maken.”