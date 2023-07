REACTIES. Vrancken zag virale infectie energie wegnemen bij Genk, Arokodare heeft “veel naar Ronaldo gekeken”

Wouter Vrancken hield een dubbel gevoel over aan zijn Europees debuut als coach. “1-1 is een prima resultaat op verplaatsing maar we brachten onvoldoende kwaliteit. Daar is echter een duidelijke reden voor.”

De Genkse coach verwees naar een virale infectie, die sinds maandagavond flink had huisgehouden bij zijn spelers en staf. “Het zorgde ervoor dat mijn drie centrale middenvelders met minder energie op het veld stonden. Ze gaven allen aan te kunnen spelen en hebben het maximale gegeven. Net als Fadera, die fit aan de match begon maar nu koorts heeft. Tegen een tegenstrever, die het precies van zijn energie moet hebben, krijg je het dan bij momenten zwaar. Ik vond mijn twee centrale verdedigers erg sterk presteren tegen hun stevige spitsen, ze hadden het soms moeilijk omdat we het collectief moeilijk hadden bij balverlies. Aanvallend misten we net te vaak de kwaliteit aan de bal om hen uit mekaar te spelen.”

“We hebben genoeg kansen gehad om deze wedstrijd te winnen. Maar dat geldt ook voor Servette. Volgende week moeten we het thuis afmaken, hopelijk in dezelfde sfeer als aan het eind van vorig seizoen. Onze supporters waren al massaal paraat tegen Burnley, ik heb er dus een goed oog in”, aldus Vrancken, die zijn Europees debuut vierde. “Het smaakt zeker naar meer, dit zijn ook voor een coach speciale avonden.”

Vrancken had nog lof voor zijn invallers. “Galarza en Ait El Hadj toonden scherpte én kwaliteit, net zoals Trésor het verschil probeerde te maken. Ik praat veel met mijn spelers en had mijn redenen om voor deze basiself te kiezen. Maar ik weet dat ik op Mike kan rekenen, dat heeft hij ook getoond.”

Arokodare: “Veel naar Ronaldo gekeken”

Tolu Arokodare scoorde tegen Servette het eerste Europese doelpunt in zijn carrière. De Nigeriaan was daar uiteraard enorm blij mee. “De bal ging er lekker in. Mijn timing was goed, ik heb dan ook vaak naar filmpjes van Cristiano Ronaldo gekeken”, lacht hij.

“Voor een spits is scoren heel belangrijk, ik haal hier veel vertrouwen uit”, gaat Tolu verder. “Het was nochtans een zware avond, met veel duels. Dat is ook de reden waarom ik met krampen van het veld moest. Ik voel wel dat ik fysiek stappen aan het zetten ben, met dank aan physical coach Glenn Vanryckeghem. Het is jammer dat we nog een doelpunt incasseerden, maar volgende week moeten we het thuis afmaken.”

Vandevoordt: “Krijg veel tips van Van Crombrugge”

Maarten Vandevoordt trok in Genève de lijn van vorig seizoen door en droeg met enkele knappe reddingen bij aan het gelijkspel. “Ik heb gedaan wat ik moest doen”, knikt hij. “Het is jammer dat we dat doelpunt nog slikken. Ik had nochtans het gevoel dat ik de nul zou houden. Mijn nieuwe concurrent? Hendrik Van Crombrugge is een heel goede keeper en een toffe gast. Hij heeft veel ervaring en helpt mij vaak met tips.”