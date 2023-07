Grote brand op vrachtschip met 3.000 auto’s boven Nederlands waddeneiland: dode en meerdere gewonden, schip dreigt te zinken

Op een vrachtschip boven het Nederlandse waddeneiland Ameland is dinsdagavond even voor middernacht brand uitgebroken. Bij de brand, zo’n 27 kilometer ten noorden van het eiland, is een dode gevallen, meldt de Kustwacht.

Alle 23 bemanningsleden hebben het schip Fremantle Highway inmiddels verlaten, meldt een woordvoerster van de Nederlandse kustwacht in de nacht van dinsdag op woensdag aan het Nederlandse persagentschap ANP. Een deel van hen is overboord gesprongen en opgepikt door schepen die te hulp schoten, de rest is met helikopters van de kustwacht van boord gehaald.

Het Panamese schip, dat op ruim dertig kilometer boven de kust van het Waddeneiland ligt, was op weg vanuit het Duitse Bremerhaven naar Port Said in Egypte. Het vervoert een kleine 3.000 auto’s, waaronder zo’n 25 elektrische wagens. ‘Het vermoeden is dat de brand is uitgebroken in een elektrische auto’, aldus de kustwacht.

Wegens de omvang van de brand is besloten geen brandweermensen aan boord te zetten. Geprobeerd wordt het vuur vanaf zee met blusboten te bestrijden en het schip te koelen. ‘We proberen ook te voorkomen dat het schip zinkt, maar het maakt nu al flink slagzij’, zegt de woordvoerster. Het schip heeft geen voortstuwing meer en ligt stil.

Bij de reddingsoperatie zijn ook reddingsboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) uit Ameland en Schiermonnikoog ingezet. Ook andere schepen die in buurt waren hebben hulp verleend en hebben mensen opgepikt die van boord zijn gesprongen. Er is medische hulp ingeschakeld.