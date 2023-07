Lionel Messi steelt ook bij zijn tweede match voor Inter Miami de show: twee goals en één assist

Nadat hij in zijn eerste wedstrijd de winning goal scoorde, was Lionel Messi ook in zijn tweede match voor zijn nieuwe team Inter Miami de grote man. De Argentijn was in de eerste twintig minuten in de Leagues Cup-partij tegen Atlanta United al goed voor twee goals en deed daar later in de match nog een assist bovenop, goed voor een 4-0-zege.

Messi scoorde het openingsdoelpunt op assist van zijn ex-ploegmaat bij Barcelona Sergio Busquets en verdubbelde de score even later door een aanval af te werken die hij zelf opgezet had. Ook in de 3-0 van Robert Taylor was hij betrokken, bij de 4-0 van diezelfde Taylor was hij het die de assist gaf.

Zo is het Messi-effect al heel snel duidelijk bij Inter Miami. Dat prijkt nu met zes op zes bovenaan zijn groep in de Leagues Cup, een grensoverschrijdende competitie met zowel Amerikaanse als Mexicaanse teams. Het is nu al uitkijken naar het officiële MLS-debuut van Messi. In de competitie staat Inter Miami nog laatste (van de vijftien). Atlanta United staat daar zevende.

Bekijk de beelden van de vier goals van Inter Miami hier:

