Advocaten van slachtoffers vol lof over jury terreurproces: “Ze verdienen een standbeeld”

De advocaten en de directeur van slachtoffervereniging V-Europe zijn tevreden met de uitspraak in het terreurproces over de aanslagen van 22 maart 2016. Allemaal strooien ze met lof voor het werk van de jury, die zijn oordeel grondig motiveerde én drie bijkomende slachtoffers erkende. “Ze verdienen een standbeeld.”

Directeur slachtoffervereniging V-Europe: “Bijna geen woorden voor”

“Wij kunnen ons in grote lijnen in dit arrest vinden. Het is een begrijpbare uiteenzetting en er zit een serieus werk achter”, zei Philippe Vansteenkiste, directeur van slachtofferorganisatie V-Europe. In de zaal zaten een dertigtal slachtoffers, aangesloten bij zijn belangenvereniging. Vansteenkiste zelf verloor zijn zus bij de aanslag op Zaventem.

Vooral de erkenning van drie bijkomende dodelijke slachtoffers van de aanslagen stemt hem tevreden. Zij overleden enige tijd na 22 maart 2016, maar met de herkwalificatie van poging tot moord naar moord erkende de jury een causale link tussen hun overlijden en de aanslagen.

“Ik heb er bijna geen woorden voor. Het is juist en ik ben er enorm tevreden mee”, zei Vansteenkiste, die er nog op wees dat de gevolgen van de aanslagen zich tot lang na de feiten laten voelen.

Philippe Vansteenkiste. — © BELGA

“We hebben veel respect voor de juryleden, die zeven maanden lang in moeilijke omstandigheden een zeer zwaar dossier bestudeerd hebben”, zei Vansteenkiste nog. “Denk maar aan de gruwelijke beelden die ze te zien kregen. En dat zonder dat ze al die tijd psychologische bijstand hebben gekregen.”

Ook in de vrijspraken kan hij zich terugvinden. “Het is belangrijk dat niemand beschuldigd werd voor zaken die ze niet deden. Er is voorzichtigheid geboden”, zei Vansteenkiste, die eraan toevoegde dat niemand van de slachtoffers echt teleurgesteld is over de uitspraak.

Advocaat Sanne De Clerck: “Erkenning drie extra slachtoffers is mooie erkenning psychisch lijden”

Ook V-Europe-advocate Sanne De Clerck is tevreden met het arrest en de “mooie erkenning van psychisch lijden”. Het is juridisch niet evident om een oorzakelijk verband aan te tonen tussen de aanslagen en de dood van slachtoffers als er vele jaren tussen liggen, duidt ze. “Psychisch lijden is vaak niet zichtbaar, in tegenstelling tot fysieke schade. Het is niet enkel een erkenning voor de nabestaanden van Shanti De Corte (die in 2022 euthanasie onderging wegens ondraaglijk psychisch lijden, red.), maar voor alle slachtoffers. Want er zijn veel slachtoffers die met posttraumatische stress kampen.”

Sanne De Clerck. — © Sebastian Steveniers

De Clerck zei ook dat de jury voor haar werk “een standbeeld verdient in het oude NAVO-gebouw” en blikte tevreden terug op zeven maanden proces, na het moeizame begin met de kwestie van de beschuldigdenbox en de omstreden naaktfouilles. “Het was lang maar noodzakelijk. Het was duidelijk dat er een grondig onderzoek werd gevoerd. Kosten noch moeite werden gespaard om de onderste steen boven te halen. Zeven maanden leken lang, maar nu is het gedaan.”

Advocaat Adrien Masset: “Redelijke twijfel”

“Justitie heeft goed gewerkt”, zei meester Adrien Masset. “Dit was een zeer goed gemotiveerd arrest, dat een duidelijk verschil maakt tussen de beschuldigden. Als burgerlijke partijen zijn we tevreden dat is vast komen te staan dat deze aanslagen het werk waren van een terreurcel die werkte in het verlengde van de aanslagen in Parijs. In Brussel heeft die door omstandigheden misschien overhaast gehandeld maar wat hier gebeurd is, maakte deel uit van dezelfde, verbijsterende, dodelijke logica.”

“De vrijspraken van Ayari en Bayingana Muhirwa voor terroristische moorden kunnen misschien verbazen,” ging de advocaat verder, “maar de motivering was zeer gedetailleerd, op basis van feitelijke elementen in het dossier. De jury heeft zich daarbij ook laten leiden door de redelijke twijfel, die steeds in het voordeel van de beschuldigde moet gelden.”

Advocaat Guillaume Lys: “Duidelijke motivering”

“De jury heeft heel gedetailleerd en genuanceerd gewerkt, daar kunnen we alleen tevreden over zijn”, voegde meester Guillaume Lys toe. “We zijn blij dat dit proces tot een goed einde is gebracht, ondanks alle problemen die we in het begin hebben gekend, met de boxen en de naaktfouilles. De vrijspraak van Sofien Ayari was misschien verrassend maar de jury heeft in zijn motivering heel duidelijk gemaakt waarom zijn situatie anders is dan die van Abdeslam.”