Maasmechelen/Peschiera del Garda

Cosi Larosa (45) uit Maasmechelen verblijft met zijn partner en zijn drie kinderen van 8, 11 en 13 jaar oud op camping Bella Italia in Peschiera del Garda, waar ze maandagavond getroffen werden door de extreme hagelstorm. “Onze auto is total loss. Ik denk dat we met het vliegtuig naar huis zullen moeten.”