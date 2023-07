Nederlandse voyeur filmt stiekem honderden vrouwen en plaatst beelden op populair Youtube-kanaal

In Nederland zijn honderden vrouwen heimelijk gefilmd terwijl ze lagen te zonnen in het park of op een stadsstrand. De beelden verschenen op een populair YouTube-kanaal, dat inmiddels offline is gehaald.

De video’s stonden geëtaleerd als sfeerimpressies van een zonnige dag in Amsterdamse parken zoals het Vondelpark of Somerlust. Maar de beelden draaiden nadrukkelijk om vrouwelijke bezoekers in bikini. Duidelijk was dat zij geen idee hadden dat iemand hen filmde. Datzelfde deed de maker in het nachtleven.

“Het leek erop dat hij bewust op zoek was om vrouwen in uitgaanskleding of bikini vast te leggen in video’s die veel views kregen”, zegt het Nederlandse parlementslid Ilana Rooderkerk na het zien van het kanaal.

In totaal publiceerde Youtube-gebruiker @ElnazAfarin 59 video’s in zo’n twee jaar tijd. Afgelopen week stond het totaal aantal kijkers op bijna een miljoen. Omdat de vrouwen stiekem gefilmd werden, lijkt er sprake van voyeurisme. “Vrouwen werden bespied en online gezet zonder dat ze het wisten, wat op zich strafbaar is”, zegt Rooderkerk.

Seksuele intimidatie

De politica vindt het schokkend dat het kanaal zo lang ongestoord in de lucht was. “Vrouwen en lhbti’ers hebben online steeds vaker te maken met seksuele intimidatie en exposing. Daar is dit ook een voorbeeld van”, zegt zij.

Het Nederlandse parket kan niet ingaan op het specifieke kanaal. “Maar als er een vermoeden is van een strafbaar feit, kan er aangifte worden gedaan. Die aangifte zou dan kunnen leiden tot een strafrechtelijk onderzoek”, aldus de woordvoerder.

Aangifte is overigens niet meer nodig om het kanaal offline te krijgen: via een woordvoerder liet Youtube zaterdag weten dat er gekeken is naar de video’s en het account is verwijderd vanwege “ongewenste seksualisering”.