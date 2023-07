Hartje zomer, maar hier baden ze al in kerstsfeer

De allereersten beginnen er traditioneel zo richting 1 september aan, maar in Stock Depot in het Oost-Vlaamse Zulte zijn ze er dit jaar wel héél erg vroeg bij.

Nog voordat zaakvoerder Wim Soenens in augustus met zijn outletshop in zomerreces gaat, heeft hij zijn kerstartikelen al uitgestald. En jawel, in Zulte hebben de eerste kerstfans hun mandje al gevuld met kerstartikelen.

“Ik heb vandaag al decoratieve kerstmannetjes en ijsberen verkocht”, zegt zaakvoerder Wim Soenens. Christmas people are crazy people, denken wij dan. “Nee, helemaal niet”, zegt Soenens. Voor de Oost-Vlaamse commerçant is kerst van ­alle seizoenen. “Kerst is evengoed des ­zomers als des winters. Het gaat om warmte en gezelligheid, en dat zoeken we een heel jaar door. Mijn kerstartikelen laten mensen dromen.”

© Peter Malaise

(trg)