Al 31 doden bij gevechten in Ecuadoraanse gevangenis

Bij gevechten tussen rivaliserende criminele bendes in een gevangenis in Guayaquil, de grootste stad van Ecuador, zijn sinds afgelopen zaterdag al zeker 31 gevangenen gestorven. Daarnaast raakten veertien personen gewond, onder wie een politieagent.

Autoriteiten maakten eerder melding van achttien doden in de gevangenis, die bekendstaat als Guayas 1. Het incident verzoorzaakte ook onrust in andere gevangenissen, waar verschillende gevangenen in hongerstaking gingen, zo schrijft de Britse omroep BBC. Maandag raakte bekend dat meerdere cipiers tegen hun wil in werden vastgehouden in minstens vijf penitentiaire instellingen.

© REUTERS

Zowat 2.700 militairen en politieagenten vielen daarom dinsdagochtend binnen in de gevangenis van Guayaquil. Ze willen er de “orde herstellen” om zo “het leven, de gezondheid en de veiligheid te beschermen van mensen die hun vrijheid werd ontnomen”, zo liet generaal-majoor Nelson Proaño, hoofd van de gewapende strijdkrachten, weten.

Het doel is naar eigen zeggen om er de “wapens, munitie en explosieven te controleren”. Volgens de BBC hoorden inwoners die in de buurt van de gevangenis wonen dinsdag verschillende explosies. Het zou gaan om “gecontroleerde explosies bedoeld om toegang te krijgen tot geblokkeerde deuren”, klinkt het.

In Ecuador zijn de gevangenissen in het algemeen sterk overbevolkt en hebben de lokale autoriteiten het moeilijk om leden van de criminele bendes gescheiden te houden. De afgelopen jaren zijn al honderden gevangenen om het leven gekomen bij gevechten tussen bendeleden. Guayaquil is een van de steden in Ecuador die het sterkst worden getroffen door geweld en handel in drugs.