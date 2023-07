Koen Fillet getuigt in de Alpenhut over zijn vertrek bij de VRT: “Ik had moeten vissen naar mijn ontslag en een afscheidspremie, ik weet het”

Koen Fillet is een twijfelaar, enfin, dat denkt hij toch, meestal. Niet zeker alleszins of hij de Alpenberg überhaupt wel wil beklimmen, want “waarom willen mensen toch altijd de top bereiken?” Nochtans zat hij zelf op de top van het Vlaamse radiolandschap. Tot hij – na een “positieve en een negatieve midlifecrisis” – het roer omgooide, de VRT zonder enige ontslagvergoeding verliet, en kunstenaar werd. “Ik heb alles geleerd van Youtube.”