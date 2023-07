Hoe de verliefdheid tussen Aaron en Spaanse Clara tijd én enorme afstand toch overleefde: “Echte liefde overwint”

De liefdesgeschiedenis van de Vlaamse Aaron en de Spaanse Clara begon tijdens een uitwisselingsprogramma in 2013 (links). Intussen is het koppel getrouwd. — © rr

Verliefd, dan 3,5 jaar elkaar niet meer zien, dan even wel en dan weer vier jaar erg sporadisch, dat harde lot was het liefdeskoppel Clara Milian Alastruey uit Zaragoza en Aaron De Wispelaere beschoren. Deze zomer gaven ze elkaar uiteindelijk het jawoord. “Want echte liefde overwint niet alleen afstand in kilometers, maar ook in jaren.”

De liefdesgeschiedenis van het Spaans-Belgische koppel begint in februari 2013 als Aaron met zijn school uit Eeklo op uitwisseling trekt naar Zaragoza. “Normaal gesproken zou ik daar een week in het gezin van een uitwisselingsstudent verblijven, maar omdat er te weinig jongens waren, kwam ik terecht in het gezin van een studente, Clara. Een mens heeft soms wat geluk nodig”, lacht de F-16-piloot die nu in Hasselt woont. “We zagen elkaar direct zitten en hebben op de goodbye party voor het eerst gekust.” (Lees verder onder de foto)

© rr

Zes weken en heel wat chats later kwam Clara naar Eeklo en de klik werd groter en groter. “Het was dan ook met heel veel pijn in het hart dat we na een week alweer afscheid moesten nemen. En wat we toen nog niet wisten: het zou nog 3,5 jaar duren voor we elkaar opnieuw konden zien”, zegt Aaron. “Ik was 18 en ging op internaat in de Koninklijke Militair School en Clara was 16.”

“En dus kon ik moeilijk tegen mijn ouders zeggen dat ik even voor een weekendje naar mijn vriend in België ging en bovendien had ik het geld voor de reis niet”, zegt Clara. “We hadden enkel nog contact via de sociale media.”

Veto tegen Dublin

Drieëneenhalf jaar later, in de zomer van 2016, maakten 5 vrienden van Clara vakantieplannen voor een trip naar Dublin. “Maar tegen dat plan heb ik mijn veto gesteld, want ik wou per se naar Brussel”, vertelt Clara. “Ik heb Aaron laten weten dat we kwamen en zo hebben we elkaar eindelijk weer ontmoet. Ik zat wel met wat twijfels: zou Aaron na al die jaren nog dezelfde zijn, zou de klik er nog zijn?” (Lees verder onder de foto)

© rr

“Voor mij was dat al net zo”, zegt Aaron. “In drie jaar kan er veel veranderd zijn. Bovendien was Clara een kwartier te laat op de plaats van afspraak. Maar het viel uiteindelijk reuze mee. We hebben de hele avond en nacht gebabbeld tot één uur voordat ik me moest melden voor de vlaggengroet. Met de hulp van een paar kameraden heb ik die net gehaald.”

Si

Maar Clara moest terug naar Spanje om haar studies neurowetenschappen voort te zetten en in 2019 moest Aaron anderhalf jaar naar Texas in het kader van zijn pilotenopleiding. En dan was er ook nog corona. Dus volgde er opnieuw een periode van 4 jaar waarin de geliefden het vooral met de sociale media moesten doen. “Al hebben we elkaar in die periode toch enkele keren gezien”, vertelt Aaron. “Clara heeft een jaar in Parijs gestudeerd en daar ben ik haar gaan opzoeken, en zij is drie keer naar de States gekomen.” (Lees verder onder de foto)

© rr

Maar uiteindelijk kon het zo toch niet verder blijven gaan en dus besloot Clara om definitief naar België te komen. Al snel volgde het huwelijksaanzoek van Aaron en de ‘si’ van Clara uit Zaragoza. “Echte liefde overwint niet alleen afstand in kilometers, maar ook in jaren”, besluit het liefdespaar.