Clubicoon Sammy Bossut (37) blikt nog één keer terug op zijn gedwongen vertrek (na 17 jaar) bij Zulte Waregem: “Met Mbaye Leye als trainer was ik nu nog keeper bij Essevee”

Het voorbije seizoen, met de degradatie van en zijn afscheid bij Essevee, was niet het meest aangename in de carrière van Sammy Bossut: “Maar mijn verleden in Waregem neemt niemand me af.” — © Isosport

Hoe gaat het met je, Sammy? Knaagde de onzekerheid de voorbije maanden niet te hard?

“Dat viel wel mee. Uiteindelijk ben ik iemand die niet bij de pakken neer blijft zitten. Bepaalde pistes dienden zich aan, maar ook familiaal moest het kloppen. Harelbeke kwam ook al vroeg op de proppen.”

Maar plots stond je op het trainingsveld van Club Brugge.

“Vincent Mannaert (algemeen manager, red) vroeg me op een bepaald moment om mee te trainen. ‘Waarom ook niet?’, dacht ik. Ik ken al langer Wouter Biebauw, hun keeperstrainer, en zo kon ik ook mijn conditie onderhouden. Ik gaf wel meteen aan dat ik mezelf de vrijheid gaf om ergens te tekenen indien er zich een mooie kans aanbood.”

Een jaartje Club Brugge was toch nog leuk geweest?

“Ik had een tijdelijk contract bij Club Brugge, noem het een proefperiode. Club had me ook meteen een jaarcontract kunnen aanbieden, want ik zou er geen grootverdiener geweest zijn (lacht). Nu had ik geen enkele garantie en daarom koos ik voor zekerheid bij Harelbeke.”

Sammy Bossut gaat nu bij tweedenationaler KRC Harelbeke aan de slag. — © Bart Vandenbroucke

Het is wel niet Club Brugge.

“Nee, maar ik kon er wel voor twee jaar tekenen (lacht). Harelbeke heeft bovendien een fijne spelersgroep en ook het clubbestuur maakte meteen een uitstekende indruk. Ik voelde heel veel respect.”

Ondertussen nam je in alle stilte afscheid van Zulte Waregem.

“Ik heb nog niet echt afscheid kunnen nemen, maar dat zal ik nog wel eens doen.”

Wat overheerst er na die zeventien jaar Essevee?

“Toch wel het positieve. Ik heb er heel mooie momenten beleefd en heb er alles meegemaakt wat ik als jonge kerel kon dromen: de Beker van België winnen, verschillende keren Play-Off 1 gespeeld, een selectie voor het WK versierd.”

Bijna landskampioen na die thriller op Anderlecht…

“Mja, dat is beslist op details. Jammer dat we dat net niet hebben geflikt, maar mijn verleden in Waregem neemt niemand me af.”

“Mijn vertrek is niet verlopen zoals ik het had gewild en was niet de manier hoe ik het zou doen met iemand met zo’n grote verdienste voor een club” Sammy Bossut

Enkel bij het slot klonk een valse noot.

“Het is inderdaad niet verlopen zoals ik het had gewild. Olivier Deschacht heeft iets gelijkaardigs meegemaakt (bij Anderlecht, red). Het was alvast niet de manier hoe ik het zou doen met iemand met zo’n grote verdienste voor een club.”

Je behoorde bij Zulte Waregem inderdaad wel tot het clubmeubilair.

“Ik stond wellicht helemaal bovenaan op de inventaris (lacht). Ach, met Mbaye Leye als hoofdcoach was ik nu nog keeper bij Essevee. Zonder enige twijfel. Hij heeft me vorig seizoen ook naast de ploeg gezet, maar met hem op de bank had ik nog een toekomst aan de Gaverbeek.”

Gianny De Vos, jouw vaste keeperstrainer, verliet Zulte Waregem intussen ook.

“Inderdaad, dat stelde ik ook vast (grijnst). Ach, eigenlijk kende ik maar één sportief dieptepunt bij Essevee: die degradatie. Een allerlaatste strijd die we niet tot een goed einde brachten, dat is doodzonde. Maar mijn afscheid, dat is op persoonlijk vlak misschien toch het ergste.”

Sammy Bossut (rechts naast keeperstrainer Gianny De Vos, die deze zomer ook vertrok bij Essevee) vindt de eindwinst in de Beker van België in 2017 het hoogtepunt. — © Belga

Laten we eindigen op een positieve noot. Wat was je mooiste moment?

“De eindwinst in de Beker van België in 2017, want in die prijs had ik een groot aandeel. Ik gaf toen werkelijk alles en nam ook enorme risico’s. Na die finale (tegen KV Oostende, red) was mijn pubalgie erger dan ooit en moest ik een operatie ondergaan. Ik was toen echt totaal in het rood gegaan.”

Hou je vrienden over aan je loopbaan bij Essevee?

“Steve Colpaert is misschien wel mijn beste vriend. Onze karakters zijn heel gelijkaardig. Eigenlijk mag ik Mbaye Leye en Jens Naessens ook wel goede maten noemen en zelfs Thorgan Hazard spreek ik nog regelmatig. Dat valt dus best nog wel mee, hé (lacht).”