Duizenden schoenen komen van zijn hand. Haast ­letterlijk, want elk nieuw ontwerp maakt hij zelf. Al sinds de jaren 70 bouwt Manolo Blahnik aan zijn ­schoenenimperium, met dank aan de dochter van ­Picasso en Lady Di. Maar het was Carrie Bradshaw en haar ‘Sex and the city’ die Blahnik écht de mainstream in ­katapulteerde.