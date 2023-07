Mortsel

Je ziet ze deze zomer opnieuw in Eviva Espana (VRT1). Antwerpenaar Bart Grandry beleeft met vriendin Gwen Coppens zijn Spaanse droom. Vijf jaar na de opnames wonen ze nog steeds op hun domein, maar denken ze ook aan de toekomst. “We willen iets dichter naar de bewoonde wereld verhuizen, waar we niet meer zelf hoeven in te staan voor elektriciteit en water.”