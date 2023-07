Forse inspanningen om verkeersboetes toch geïnd te krijgen: 382 auto’s bij controle in beslag genomen

Wie zijn verkeersboete maar niet betaalt, riskeert te voet weer naar huis te moeten. Zo leren cijfers van de FOD Financiën die onze krant kon inkijken. De overheidsdienst nam het voorbije half jaar, bij controles met nummerplaatscanners langs de kant van de weg, 382 voertuigen in beslag.

Reden? De eigenaar van het tegengehouden voertuig had nog openstaande verkeersboetes staan. Bestuurders krijgen bij zo’n controle – uitgevoerd door de douane – dan de keuze: het openstaande boetebedrag stante pede ophoesten. Of anders wordt het voertuig onmiddellijk in beslag genomen. Wat bij controleacties de voorbije zes maanden 382 gebeurde, wat neerkomt op een gemiddelde van twee keer per dag.

1 miljoen euro

Wil je je aangeslagen auto terugkrijgen, dan moet je binnen een termijn van 30 dagen de boete hebben betaald. Zo niet, wordt de inbeslaggenomen auto door de FOD Financiën openbaar verkocht.

En dat gebeurt meer dan je zou denken: van de 382 aangeslagen auto’s die de voorbije zes maanden bij controles langs de kant van de weg werden aangeslagen, “zullen er 212 openbaar worden verkocht omdat de eigenaar de openstaande boete ook dan niet betaalde”, aldus Francis Adyns van de FOD Financiën.

De opbrengst van de openbare verkoop wordt aangewend om het openstaande boetebedrag in te vorderen, “het resterende bedrag wordt aan de eigenaar overgemaakt”.

In totaal kon Financiën bij dergelijke controles langs de kant van de weg het voorbije half jaar voor bijna 1 miljoen euro aan niet-betaalde verkeersboetes alsnog innen.

Alimentatie

Zowel bij de FOD Justitie als de FOD Financiën wordt beklemtoond dat het om erg hardleerse wanbetalers gaat: “Het zijn mensen die de onmiddellijke inning niet betaalden, de rappel daarvan negeerden. En die vervolgens ook de duurdere minnelijke schikking links lieten liggen, net als de herinnering daarop. En zich daarna ook niks aantrokken van het zogenaamde betalingsbevel dat nadien werd afgeleverd, noch van de herinnering daarvan.”

Zowel Justitie als Financiën doen al enkele jaren forse inspanningen om in het kader van een betere verkeersveiligheid élke verkeersboete effectief betaald te krijgen. Intussen weet Justitie zo’n 94 procent van alle verkeersboetes te innen, “de overige 6 procent wordt doorgestuurd naar de FOD Financiën, die deze boetes – onder meer via controles langs de kant van de weg – alsnog tracht in te vorderen”.

Belangrijk: zoekt Financiën vandaag langs de kant van de weg voornamelijk naar bestuurders die nog verkeersboetes hebben openstaan, wordt dat vanaf begin volgend jaar uitgebreid naar bestuurders die het alimentatiegeld voor hun kinderen niet betaalden of die belastingschulden hebben. Ook dan geldt: onmiddellijk betalen, of te voet naar huis.

