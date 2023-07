Premier Cambodja treedt af na 38 jaar aan de macht: zoon mag overnemen

De premier van Cambodja, de 70-jarige Hun Sen, heeft woensdag op de staatstelevisie aangekondigd dat hij ontslag zal nemen en de macht overdragen aan zijn zoon, Hun Manet. Hun Sen regeert al 38 jaar over het land in Zuidoost-Azië.

Hun Sen vroeg in een toespraak “begrip” van zijn landgenoten omdat hij “geen premier zal blijven”. De machtsoverdracht zou binnen zowat drie weken volgen, al gaf de premier geen exacte datum. Maar hij zal wel de leider blijven van zijn partij, de Cambodjaanse Volkspartij (CPP). In 2024 zal hij voorzitter van de Senaat worden.

Hun Sen is een van de langst regerende wereldleiders. Afgelopen zondag won hij weinig verrassend de parlementsverkiezingen. Volgens de voorlopige cijfers haalde CPP 120 van de 125 zitjes binnen. Veel spanning was er niet: Hun Sen regeert al 38 jaar met ijzeren vuist. Er werd al langer verwacht dat hij binnenkort de scepter zou doorgeven aan zijn oudste zoon.

De enige oppositiepartij van belang, de zogenaamde Kaarslichtpartij, mocht na een uitspraak van het Grondwettelijk Hof niet deelnemen aan de stembusgang wegens vermeende technische fouten bij de voorafgaande registratie. Talloze partijleden zijn al ingerekend en anderen vluchtten naar het buitenland.

Hun Sen vocht destijds voor het communistische schrikbewind van dictator Pol Pot, de leider van de Rode Khmer die in de jaren 70 enkele jaren aan de macht waren. Later wisselde hij van kamp ten tijde van de Vietnamese invasie van Cambodja. In 1985 werd hij premier, wat hij ook bleef na de Vietnamese terugtrekking, het einde van de burgeroorlog en de terugkeer van de koning als staatshoofd begin de jaren 90. De Cambodjaanse regering kan dezer dagen rekenen op omvangrijke investeringen van China.

De 45-jarige Hun Manet, die de macht overneemt in Cambodja, is een viersterrengeneraal die in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië is opgeleid.