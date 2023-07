282 jaar aan stadionverboden en vier keer zoveel zaken onderzocht: Pro League treedt harder op tegen supportersgeweld

Afgelopen seizoen is supportersgeweld rond de Belgische voetbalvelden bestraft met in totaal 282 jaar stadionverboden. Dat laat de Pro League woensdag weten.

De Nationale Kamer voor Burgerrechtelijke Uitsluitingen, de commissie bevoegd voor de bestraffing van supportersgeweld, werd begin juli 2022 gelanceerd als eerste maatregel uit het plan “Samen voor Veilig Voetbal” van de Pro League, de KBVB en de diensten Binnenlandse Zaken. Het is een onafhankelijk college, opgericht door de KBVB en de Pro League, dat bevoegd is voor de uitspraak van procedures voor burgerrechtelijke stadionverboden. In het afgelopen seizoen werden al 174 dossiers behandeld, goed voor 3.387 maanden, of 282 jaar, stadionverboden bij zestien profclubs en vier amateurclubs. In maximum 25 dagen, beroepsprocedure inbegrepen, doet de Kamer uitspraak over de bestraffing van geweld gepleegd door aanwezigen in het stadion.

“Waar we vroeger 40 gevallen van supportersgeweld per seizoen gemeld kregen, zijn er in het afgelopen seizoen al 174 incidenten onderzocht. De switch naar een onafhankelijke instantie die beslist, zorgt ervoor dat er meer en sneller wordt opgetreden”, reageert Lorin Parys, CEO van de Pro League. “We zijn ook bijzonder streng geworden met onze sancties met bijvoorbeeld 25 jaar stadionverbod bij recidive. Dat maakt dat we op sommige vlakken strenger zijn dan de Premier League. Op die manier werken we aan veilige stadions voor onze fans waar we in de toekomst nog meer families met kinderen willen verwelkomen.”

“Het is goed dat we sneller, strenger en vaker optreden. Maar ik zal pas echt tevreden zijn als we 0 jaar stadionverbod moeten uitspreken”, eindigt hij.