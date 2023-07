Onderzoek geopend naar rol Europese grenswacht in ramp vluchtelingenboot aan Griekse kust

Op deze foto, verspreid door de Griekse kustwacht, is te zien hoe elk plekje op het schip ingenomen was. — © REUTERS

De ramp met de boot Adriana kostte vorige maand volgens O’Reilly minstens vijfhonderd migranten uit onder meer Syrië en Afghanistan het leven. Het is een van de grootste drama’s op de Middellandse Zee van de afgelopen decennia. Na het kapseizen en zinken van het schip rees al gauw de vraag of met name de Griekse kustwacht genoeg heeft gedaan om de opvarenden te redden. De Griekse diensten worden al langer beschuldigd van het hinderen of zelfs illegaal terugduwen van migranten.

Maar ook het optreden van Frontex moet worden opgehelderd, vindt O’Reilly. Ze wijst op berichten dat de dienst wist van de hachelijke toestand van de Adriana en daarop de Griekse kustwacht alarmeerde en hulp aanbood. “Maar het is niet duidelijk wat Frontex nog meer had kunnen of moeten doen.”

“Een tragedie van deze omvang verreist dat alle betrokkenen nadenken over hun verantwoordelijkheden en dat ze aan de gemeenschap duidelijk maken wie verantwoordelijk is voor deze overlijdens”, aldus de ombudsvrouw.

Frontex, dat de nationale grens- en kustwachten bijstaat, gaat ondertussen ook zelf na hoe de Griekse diensten met de Adriana zijn omgesprongen.